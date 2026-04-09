Prefeitura promove palestra em alusão ao Abril Laranja e reforça compromisso com a proteção animal

Nesta quinta-feira (09), a Prefeitura Municipal promoveu uma palestra em alusão ao Abril Laranja, campanha voltada à conscientização e ao combate à crueldade e aos maus-tratos contra os animais. O evento foi realizado às 8h na Câmara Municipal e reuniu autoridades, profissionais da área e participantes engajados com a causa animal.

O encontro contou com a presença do Dr. Eduardo Chaib e da Dra. Esther Espejo, que conduziram as orientações sobre proteção animal, abordando práticas de prevenção, cuidado responsável e a importância de denunciar casos de violência contra os animais. A programação reforçou a necessidade de uma cultura de respeito e empatia em relação aos animais no município.

A secretária municipal de Saúde, Graziela Cristiane de Lima, destacou a relevância da iniciativa para a saúde pública e o bem-estar coletivo. “A proteção animal está diretamente ligada à saúde da nossa comunidade. Quando cuidamos dos animais, estamos cuidando também das pessoas. Ações como esta são fundamentais para educar, conscientizar e estimular a denúncia de maus-tratos. Temos o dever de garantir que todos os seres vivam com dignidade em nossa cidade”, afirmou a secretária.

O Abril Laranja é uma campanha nacional que ocorre todos os anos com o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre os direitos dos animais e combater qualquer forma de crueldade.