Prefeitura realiza mutirão de atualização do Cadastro Único no CRAS Carolina

Ação acontece no dia 29 de novembro (sábado) e é destinada às famílias de baixa renda de Artur Nogueira com cadastro desatualizado há mais de 24 meses

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, realizará mais um mutirão de atualização do Cadastro Único (CadÚnico). Desta vez, o atendimento acontecerá no dia 29 de novembro (sábado), das 8h às 13h, no CRAS Carolina.

O objetivo da ação é atender famílias de baixa renda que estão com o cadastro desatualizado há mais de 24 meses e que correm o risco de terem o benefício suspenso pelo Governo Federal. O público prioritário é composto por beneficiários do Bolsa Família e do BPC/LOAS (Benefício de Prestação Continuada).

De acordo com a Prefeitura, a atualização dos dados é essencial para garantir a manutenção dos benefícios sociais e o acesso a diversos programas do Governo Federal. “Esse mutirão é uma forma de facilitar o acesso da população aos serviços e evitar que famílias vulneráveis percam seus benefícios por falta de atualização. A gestão tem trabalhado para garantir que ninguém fique sem o apoio necessário”, destacou o prefeito Lucas Sia (PL).

O QUE LEVAR NO MUTIRÃO

Para realizar a atualização, o responsável familiar deve comparecer ao local com os documentos originais de todos os moradores da residência, sendo: comprovante de endereço atualizado (conta de água ou luz); RG, CPF e Título de Eleitor; certidão de nascimento ou casamento; declaração escolar (no caso de crianças e adolescentes).

O CRAS Carolina está localizado na Rua Miguel Vicensotti, nº 35, Jardim Carolina.

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social reforça a importância de os beneficiários comparecerem no dia e horário indicados, garantindo a regularização do cadastro e a continuidade dos benefícios sociais.