PREFEITURA REALIZARÁ TRANSPLANTE DE IPÊS DA ROTATÓRIA DA UPA PARA A PRAÇA PASCHOAL ABRUCEZI, NO PLANALTO

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, realizará na próxima segunda-feira, dia 1º de setembro, o transplante de dois ipês que estão localizados na rotatória da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). As árvores serão realocadas para a Praça Paschoal Abrucezi, no Jardim Planalto.

A ação se faz necessária devido à instalação de uma câmera de segurança na rotatória da UPA e também às obras de remodelação previstas para o local. As intervenções têm como objetivo melhorar o fluxo de veículos na região, garantindo mais segurança e mobilidade para motoristas e pedestres.

Segundo a Secretaria de Obras e Serviços, o transplante foi planejado de forma a preservar o patrimônio ambiental da cidade, assegurando que os ipês continuem em boas condições em seu novo espaço. A Praça Paschoal Abrucezi foi escolhida por oferecer um ambiente adequado para o desenvolvimento das árvores.