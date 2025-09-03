Prefeitura substitui sirenes por sinais musicais nas escolas de Artur Nogueira

Medida garante inclusão de estudantes autistas e com deficiência, promovendo um ambiente mais calmo e acolhedor; iniciativa será implantada nas 9 escolas de ensino fundamental (1º a 5º ano)

Em Artur Nogueira, o barulho das antigas sirenes escolares está dando lugar a notas musicais. Isso porque a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, iniciou a substituição dos sinais tradicionais por sons suaves, especialmente pensados para tornar o ambiente escolar mais inclusivo e acolhedor.

A mudança respeita a sensibilidade auditiva de estudantes autistas e com deficiência, reforçando o compromisso com uma educação que acolhe e valoriza cada etapa do desenvolvimento humano.

Os novos sinais começaram a ser implantados na última semana e, em breve, estarão presentes nas 9 escolas municipais de Ensino Fundamental (1º a 5º ano).

O prefeito Lucas Sia (PL) ressalta que a iniciativa reafirma o compromisso da gestão com a educação inclusiva. “O ambiente escolar deve transmitir calma e tranquilidade. Essa adequação reforça nosso compromisso em oferecer condições de aprendizado que respeitem as necessidades de cada estudante. Inclusão significa garantir que todos tenham o direito de aprender em um espaço acolhedor e respeitoso”, destacou.

A ação também está alinhada à Lei 18.182/2025, sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas em 26 de agosto, que estabelece adaptações no ambiente escolar para assegurar a plena participação de alunos com transtornos do neurodesenvolvimento.

A secretária de Educação, Débora Sacilotto, pontua que os benefícios vão além da acessibilidade. “Os sinais musicais ajudam a reduzir a ansiedade e a melhorar a adaptação dos estudantes. Essa mudança impacta diretamente no desenvolvimento escolar, pois favorece uma rotina ainda mais agradável para todos os alunos”, explicou.