Primeira-dama de Holambra participa de adesão ao SuperAção SP

Evento no Palácio dos Bandeirantes reforça compromisso do município com políticas de inclusão e superação da pobreza

A primeira-dama de Holambra, Yvonne Schouten Capato, acompanhou o prefeito Fernando Capato em agenda oficial no Palácio dos Bandeirantes, nesta quarta-feira, dia 6 de agosto, em São Paulo, durante evento do Governo do Estado dedicado ao SuperAção SP, programa voltado à superação da pobreza e ao fortalecimento da inclusão produtiva nas regiões mais vulneráveis.

Durante a reunião, o governador Tarcísio de Freitas apresentou os pilares e as diretrizes do programa, que contará com um investimento inicial de R$ 110 milhões em cofinanciamento nesta primeira fase, abrangendo 49 municípios paulistas. Ao lado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, e da secretária estadual de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém, o governador ressaltou a importância social do projeto. “Mais do que um programa, é uma ponte para a dignidade. Vai entrar nas casas, caminhar lado a lado com as famílias, entender a jornada e ajudar a romper o ciclo da pobreza”, afirmou Tarcísio de Freitas.

Cristiane Freitas destacou o papel estratégico das primeiras-damas municipais na mobilização social e no fortalecimento das redes de apoio às famílias em situação de vulnerabilidade: “Sabemos que por trás de cada número existe uma família que precisa de oportunidades, que quer viver com dignidade e esperança. E vocês, primeiras-damas, são fundamentais para que essa transformação aconteça.” Segundo Cristiane, a participação ativa delas será essencial para impulsionar a mobilização comunitária e a construção de soluções integradas, em colaboração com o Fundo Social e as equipes técnicas do Estado.

“Participar deste encontro e oficializar a adesão ao programa representa um passo importante no compromisso com o cuidado e o bem-estar das pessoas. O nosso papel é justamente contribuir para a construção de caminhos de esperança e dignidade para quem mais precisa. Há um empenho constante em fortalecer essa rede de apoio, ouvir as comunidades e buscar soluções que gerem transformações reais na vida das famílias.”

O encontro também promoveu o intercâmbio entre os municípios, com o compartilhamento de experiências e boas práticas para a estruturação das políticas sociais locais.

O SuperAção SP está organizado em duas trilhas de atendimento:

Trilha de Proteção Social: direcionada a famílias com barreiras severas à inclusão social;

Trilha de Superação da Pobreza: focada em famílias com perfil ativo para inserção no mercado de trabalho.

Ambas as trilhas preveem acompanhamento social por até dois anos, com diagnóstico individualizado, bonificações condicionadas ao cumprimento de metas e acesso facilitado a políticas públicas em áreas como saúde, educação, habitação e geração de renda. Os municípios também receberão suporte técnico, capacitações, ferramentas digitais e apoio à governança local para garantir a efetividade das ações.

A expectativa é que a primeira fase do programa seja implementada até 2026, beneficiando aproximadamente 105 mil famílias em todo o Estado de São Paulo.