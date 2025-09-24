Procurado pela Justiça é preso em ação conjunta da Polícia Civil e Guarda Municipal em Jaguariúna

Um homem de 36 anos, identificado como J.R.S.B., foi preso por volta das 14h desta quarta-feira (24), no bairro Mauá, em Jaguariúna. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

A prisão ocorreu durante uma ação conjunta da Polícia Civil e da Guarda Municipal. O procurado estava em um veículo Fiat Siena, acompanhado de mais duas pessoas. Ao perceber que estava sendo seguido, o motorista tentou fugir, mas foi interceptado por uma viatura da GM.

O carro, que pertencia à tia do motorista, estava com a documentação em ordem e foi devolvido à proprietária. O motorista e o outro passageiro foram ouvidos e liberados. Já o procurado permaneceu preso à disposição da Justiça.

Um inquérito foi instaurado para apurar se os dois ocupantes do veículo tentaram ajudar o foragido na tentativa de fuga.