Procurado por crime de incêndio é capturado pela GCM de Holambra

Ação foi possível graças ao sistema de monitoramento inteligente da cidade, que identificou o veículo do suspeito

A Guarda Civil Municipal de Holambra efetuou, na quinta-feira (9), a prisão de um homem procurado pela Justiça pelo crime de incêndio. A captura ocorreu após o sistema de monitoramento identificar um veículo em circulação com registro vinculado ao indivíduo.

As equipes da GCM foram imediatamente acionadas e realizaram a abordagem, conduzindo o suspeito à Delegacia de Polícia de Holambra. Lá, foi confirmada a existência de um mandado de prisão em aberto com base no artigo 250 do Código Penal, que trata do crime de causar incêndio com risco à vida, à integridade física ou ao patrimônio de terceiros.

O indivíduo permaneceu à disposição da Justiça. A ação reforça a efetividade das tecnologias de vigilância empregadas no município e o comprometimento da Guarda Civil Municipal com a segurança da população.