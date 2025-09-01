Procurado por estupro e roubo é preso pela PM em Pedreira

Homem demonstrou comportamento suspeito durante patrulhamento após denúncia de violência doméstica

Um homem procurado pela Justiça pelos crimes de estupro e roubo foi preso na tarde deste domingo (31), em Pedreira, durante patrulhamento da Polícia Militar. A ação ocorreu na Avenida José Elpídio Ferro, no bairro Marajoara, enquanto a equipe averiguava uma denúncia de violência doméstica.

No local da ocorrência, nada foi constatado em relação à denúncia inicial. No entanto, os policiais identificaram um homem saindo de uma residência com atitude suspeita e visível incômodo diante da presença da viatura. Ao ser abordado, ele se recusou a apresentar documentos e chegou a tentar fugir, mas foi rapidamente contido pela equipe.

Após consulta ao COPOM, foi confirmado que havia um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo pelos crimes de estupro e roubo. Diante dos fatos, ele foi conduzido ao Distrito Policial de Pedreira, onde permaneceu à disposição da Justiça.