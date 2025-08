PROFISSIONAIS PASSAM POR CAPACITAÇÃO VOLTADA À SAÚDE MENTAL E INCLUSÃO SOCIAL

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, deu início nesta terça-feira, dia 5 de agosto, no Campus I da UniFAJ, ao curso de capacitação “Nós na Rede”. A formação é voltada a profissionais da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Jaguariúna e de Santo Antônio de Posse, com o objetivo de fortalecer a política de saúde mental e promover a transformação de vidas por meio de práticas de cuidado inovadoras.

Ao todo, 27 profissionais participam do curso, que terá carga horária total de 120 horas — sendo 90 horas na modalidade online (EaD) e 30 horas presenciais –, distribuídas em cinco encontros.

Segundo a Secretaria de Saúde de Jaguariúna, a capacitação está estruturada em quatro eixos principais: atenção psicossocial e cuidado em liberdade, acolhimento de pessoas com transtornos mentais em conflito com a lei, atenção a usuários de álcool e outras drogas e articulação de estratégias de cuidado e cooperação no território.

O projeto “Nós na Rede” tem como propósito inspirar, sensibilizar e estimular as equipes multiprofissionais a repensar práticas e reorganizar os fluxos de atendimento, com foco na redução de danos e na inclusão social. A formação também valoriza as estratégias já existentes nos territórios, promovendo a educação permanente como instrumento para o fortalecimento do SUS e da reforma psiquiátrica.

“Com essa iniciativa, Jaguariúna reafirma seu compromisso com a saúde mental, investindo na qualificação contínua dos profissionais e na construção de uma rede de cuidado mais acolhedora, humanizada e eficaz”, informa a Secretaria de Saúde.