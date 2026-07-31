Programa do Sebrae-SP estimula geração de negócios entre estudantes das regiões de Campinas e Piracicaba

Estudantes do ensino superior das regiões de Campinas* e Piracicaba** podem se inscrever no Sebrae Supernova, programa gratuito de educação empreendedora que desenvolve projetos de inovação e prepara universitários para transformar ideias em startups. Os alunos vão participar de uma trilha de capacitação e mentorias, além de concorrerem a R$ 1,5 milhão em premiações, que incluem viagens nacionais e internacionais e prêmios em dinheiro.

O período de inscrição termina no dia 31 de agosto. Podem participar estudantes matriculados em instituições de ensino superior públicas e privadas reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC), com equipes de dois a quatro participantes da mesma instituição – mesmo que de cursos diferentes. As equipes também têm a opção de escolher ter um professor-orientador e, quem tiver, já começa a disputa com um ponto extra na nota final.

O formato do programa é 100% online, realizado apor meio de uma Trilha Formativa. As equipes vão ter acesso a conteúdos síncronos e assíncronos durante seis semanas. Os temas abordados incluem: Ideação, Modelo de Negócios (BMC), Finanças, MVP, Marketing, Vendas e Pitch.

“Esse programa traz a chance de os estudantes vivenciarem na prática os desafios da criação de uma startup. Podem participar alunos de várias áreas de formação, então há uma troca muito importante, expansão da rede de contatos e fortalecimento do trabalho em equipe. Eles também desenvolvem habilidades que hoje em dia são essenciais no mercado de trabalho”, explica Vitor Santos, consultor de negócios do Sebrae-SP.

Além de todo ganho na formação, os estudantes também concorrem a prêmios em diferentes etapas do programa, completa Vitor. As premiações para os alunos incluem:

1º lugar: Missão Técnica Internacional (viagem com tudo pago);

2º ao 4º lugar: Premiações de R$ 2.000,00 a R$ 8.000,00 (por equipe, em cartão com saldo para usar como quiser).

Destaques Estaduais e de Turma: Prêmios de R$ 2.000,00 e certificados (prêmio por equipe, em cartão com saldo para usar como quiser).

Para mais informações sobre o programa e inscrições, basta acessar o site do Sebrae Supernova ou entrar em contato por e-mail pelo: supernova@institutoidf.org ou WhatsApp: (11) 92170-6060.

Reconhecimento

Além da premiação para os estudantes, os professores participantes do projeto também são reconhecidos como grandes protagonistas da transformação. Eles contam com todo o suporte para potencializar o trabalho como educadores e os mais engajados se tornam referência na rede nacional do Supernova, com premiações exclusivas, como viagem nacional com imersão exclusiva, com formação, conexões e momentos de descontração e integração em um destino especial.

SERVIÇO

Sebrae Supernova

Público-alvo: estudantes matriculados em instituições de ensino superior reconhecidas pelo MEC

Custo: Gratuito

Inscrições e mais informações: link

*22 cidades da região de Campinas: Águas de Lindóia, Amparo, Artur Nogueira, Campinas, Conchal, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Monte Mor, Paulínia, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Serra Negra, Socorro, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.

**17 cidades da região de Piracicaba: Águas de São Pedro, Americana, Capivari, Charqueada, Elias Fausto, Ipeúna, Iracemápolis, Limeira, Mombuca, Nova Odessa, Piracicaba, Rafard, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Bárbara d’Oeste, Santa Maria da Serra e São Pedro