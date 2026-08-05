Programa Saúde na Escola orienta mais de 900 estudantes sobre prevenção às ISTs e à gravidez na adolescência

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse, por meio das Secretarias Municipais de Saúde e Educação, promove ao longo desta semana uma série de palestras educativas do Programa Saúde na Escola (PSE). A iniciativa, desenvolvida pelas equipes dos PSFs Nolberto Olivério e Atilio Bergo em parceria com a rede municipal de ensino, está levando orientações a mais de 900 estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

As atividades acontecem nos períodos da manhã e da tarde nas EMEFs Prefeito Augusto Coelho, Professora Conceição Godoi Menuzzo, Professora Isaura de Carvalho Coelho e Mario Bianchi.

Com foco na promoção da saúde, os encontros abordam temas essenciais para a formação dos adolescentes, como a prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), a prevenção da gravidez na adolescência e a adoção de atitudes seguras e responsáveis. As palestras são conduzidas pela enfermeira Cilene da Silva, pela agente comunitária de saúde Victoria Agnes e pela estagiária Lorena Silva, em um formato que incentiva o diálogo e o esclarecimento de dúvidas.

A secretária municipal de Saúde, Graziela Cristiane de Lima, destaca que a informação é uma das principais ferramentas de prevenção. “Quando levamos esse conhecimento para dentro da escola, contribuímos para que nossos adolescentes façam escolhas mais conscientes, cuidem da própria saúde e construam um futuro com mais qualidade de vida. A prevenção começa com a informação.”

Para a secretária municipal de Educação, Maracy Cristina Pavanello de Souza, a integração entre as duas áreas fortalece o desenvolvimento dos estudantes. “A escola é um espaço de aprendizagem, mas também de formação para a vida. A parceria entre Saúde e Educação permite que temas importantes sejam tratados de forma responsável e acolhedora, contribuindo para o desenvolvimento integral dos nossos alunos.”

Ao longo da semana, as atividades reforçam a parceria entre as Secretarias Municipais de Saúde e de Educação, ampliando as ações de promoção da saúde e conscientização no ambiente escolar.