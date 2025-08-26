Programação cultural do Sesi Campinas apresenta exposição fotográfica de grandes cartunistas brasileiros

Com visitação gratuita, mostra “Cartunistas”, idealizada pelo fotógrafo Paulo Vitale, acontece até 30 de novembro, com retratos de Mauricio de Sousa, Ziraldo, Paulo Caruso, Jaguar, Angeli, Laerte e muitos outros

O público de Campinas e região vai poder conferir de perto a exposição fotográfica ‘Cartunistas’, que chega para uma temporada especial ao Centro Cultural Sesi Campinas. Com abertura marcada para o dia 5 de setembro, às 20h, a mostra apresenta retratos de 122 grandes nomes do cartum brasileiro, registrados pelas lentes do renomado fotógrafo Paulo Vitale.

A visitação é gratuita e acontece de 6 de setembro a 30 de novembro, de quarta a sábado, das 10h às 20h, e aos domingos e feriados, das 10h às 19h. A exposição já passou pelas cidades de Sorocaba, Rio Claro, São José do Rio Preto e Itapetininga, onde alcançou sucesso de público.

A iniciativa é inédita, e cada foto pode ser considerada um cartum que reflete as características e o estilo dos artistas. Quem visitar a exposição também poderá assistir a diversos vídeos, tanto de novos quanto de antigos cartunistas, com depoimentos e making of dos ensaios. A mostra traduz em retratos o humor que esses desenhistas provocam nas pessoas com temas políticos, sociais e sobre a própria existência humana. Dentre os retratados, estão Mauricio de Sousa, Ziraldo, Paulo Caruso, Jaguar, Angeli, Laerte, entre outros.

Ao olhar o ensaio como um todo, a curadoria de Eder Chiodetto adotou o caminho de equacionar o espaço expositivo para que ele recebesse a totalidade dos retratos realizados pelo fotógrafo. Como a maioria dos (as) cartunistas olhava diretamente para a lente do fotógrafo, agora o fotógrafo desaparece na exposição, e cada retratado olha nos olhos do espectador, criando uma conexão mais íntima e direta entre público e cartunistas.

A gerente de Cultura do SESI-SP, Debora Viana, reforça a importância da exposição integrar o circuito das mostras itinerantes nos Espaços Galerias. “Com a iniciativa, reforçamos o compromisso que a instituição possui de fomentar o cenário cultural e artístico por meio do acesso do público a obras, ao processo criativo de artistas nacionais e internacionais, à reflexão e à experimentação. Para o SESI-SP, é de extrema importância a formação de novos públicos em artes, a difusão e o acesso à cultura de forma gratuita. É por isso que desenvolvemos e realizamos projetos das mais diversas áreas, e convidamos o público a entrar de cabeça no universo do conhecimento e da arte”, afirma.

A exposição ‘Cartunistas’ faz parte do projeto Espaço Galeria SESI-SP. Nesse projeto, o foyer do teatro se transforma em plataforma expositiva, recebendo exposições de diferentes técnicas e formatos. Criada em 2013, a iniciativa oferece exposições de artes visuais especialmente desenvolvidas para os centros de atividades do SESI-SP, propiciando a circulação de obras originais com embasamento curatorial e expografias específicas.

Paulo Vitale é fotógrafo, diretor de cena e autor. Cursou História na Universidade de São Paulo (USP), e Fotografia no International Center Of Photography, de Nova York. Percorreu mais de 50 países fazendo trabalhos editoriais, publicitários e autorais. Tem mais de 100 capas publicadas nas principais revistas brasileiras. Foi fotógrafo e editor de fotografia do Jornal O Estado de São Paulo (Estadão); editor de fotografia das revistas Veja e Época; e correspondente da Agência Estado, em Nova York. Paulo já retratou grandes personalidades, como Nelson Mandela, Oscar Niemeyer, Caetano Veloso, Mark Zuckerberg e Pelé.

Eder Chiodetto é curador de fotografia independente, autor, Publisher da editora de fotolivros Fotô Editorial e diretor do Centro de Estudos Ateliê Fotô. Foi curador de fotografia do MAM-SP entre 2005 e 2021, e mentor do programa Arte na Fotografia, no canal Arte1. Como curador, já realizou mais de 120 exposições no Brasil, Europa, EUA e Japão.

SERVIÇO

Exposição ‘Cartunistas’

Abertura: 5 de setembro de 2025, às 20h

Temporada: 6 de setembro de 2025 até 30 de novembro de 2025

Horários: quarta a sábado, 10h às 20h; domingo e feriado, 10h às 19h

Local: Centro Cultural Sesi Campinas

Endereço: Av. das Amoreiras, 450 – Pq. Itália – CEP:13036-225 – Campinas – SP