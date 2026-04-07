Programas Proativ e Viva Melhor promovem ações especiais pelo Dia Mundial da Atividade Física em Jaguariúna

Atividades reforçam a importância dos exercícios físicos e incentivam hábitos saudáveis entre a população

Em celebração ao Dia Mundial da Atividade Física, comemorado em 6 de abril, os programas Proativ e Viva Melhor, desenvolvidos pela Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer de Jaguariúna, realizaram uma programação especial durante suas aulas regulares.

As atividades contaram com propostas dinâmicas e inovadoras, voltadas à conscientização sobre a importância da prática regular de exercícios físicos. Os participantes também receberam orientações sobre os benefícios da atividade física para a saúde, qualidade de vida e bem-estar.

A iniciativa reforça o compromisso do município em incentivar hábitos saudáveis e ampliar o acesso da população às práticas esportivas, contribuindo para a promoção da saúde pública.

Os moradores interessados em participar dos programas podem obter mais informações por meio do site oficial da Prefeitura de Jaguariúna, onde estão disponíveis o cronograma completo das aulas e os locais de atendimento.

Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12