Projeto “Boleirinhos do Vila Primavera” transforma campo abandonado em espaço de cidadania para crianças

Fundadores buscam formalizar a associação para ampliar apoio e recursos; iniciativa já atende cerca de 45 jovens no bairro Vila Primavera

Um campo abandonado no alto da Vila Primavera, em Jaguariúna, se tornou ponto de encontro e oportunidade para dezenas de crianças do bairro. Foi ali que nasceu, em maio deste ano, o projeto Boleirinhos do Vila, uma escolinha de futebol com foco em cidadania, disciplina e inclusão social — idealizada por Tiago Agrise do Amaral e Francisco Vicente de Souza, moradores da região.

“A gente via muitas crianças brincando na rua, soltando pipa, jogando bola, e aquele campinho lá em cima estava tomado pelo mato, cheio de boi e cavalo pastando”, contou Tiago. “Um dia eu falei pro Francisco: se a gente roçar o campo e montar uma escolinha de futebol pra tirar essas crianças da rua e ensinar disciplina? Ele topou na hora. Aí chamei meu sogro, roçamos o campo e chamamos cinco crianças — apareceram dezoito no primeiro treino, em maio.”

O projeto de revitalização do campo foi feito inteiramente por moradores.

Desde então, os treinos acontecem duas vezes na semana e o número de alunos cresceu rapidamente: hoje, são cerca de 40 a 45 crianças e adolescentes, entre 6 e 14 anos. Os pais, segundo Tiago, abraçaram a iniciativa.

“Eles agradecem, dizem que os filhos saíram do celular, ficam a semana toda perguntando se vai ter treino. Fiz até uns bancos de madeira em volta do campo pra eles assistirem. Virou um ponto de encontro do bairro.”

Incentivo à disciplina e à educação

Mais do que ensinar fundamentos do futebol, o projeto também busca fortalecer valores de convivência e compromisso. Tiago conta que uma parceria com a E.M Profº Mário Bergamasco tem ajudado a estimular a frequência das crianças nas aulas.

“A gente cobra assiduidade. Se faltar um dia na escola, é um dia sem treino. Já tivemos retorno de alunos que melhoraram muito na escola depois disso”, explicou.

O grupo também planeja realizar palestras sobre prevenção ao uso de drogas e atividades de integração social, com apoio da comunidade.

Formalização para crescer

Agora, os fundadores estão em processo de formalização do projeto, que passará a se chamar oficialmente Associação Boleirinhos do Vila Primavera. A Assembleia de Fundação está marcada para 15 de novembro, às 9h, na Rua Vereadora Adna Hossri Faria, nº 406.

“A formalização é essencial pra gente conseguir recursos e participar de campeonatos. Tem criança que não tem nem chuteira pra jogar. Já tem empresa querendo ajudar, mas pra isso precisamos abrir o CNPJ”, contou Tiago.

A ideia é que, com o registro da associação, o projeto possa firmar parcerias com empresas para a compra de materiais.

Apoio e próximos passos

Desde o início, o projeto contou com o apoio do vereador Polacco, que ajudou a conseguir uniformes, bolas e redes.

“Ele deu o pontapé inicial comigo, conseguiu as coisas básicas e até tem conversado com a prefeitura para instalar um bebedouro lá no campinho. No calor, as crianças sofrem muito com a falta de água”, disse Tiago. Apesar disso, a revitalização do espaço foi feita por conta própria, com a ajuda de amigos e moradores.

Tiago espera que, com a formalização, o projeto possa ser reconhecido oficialmente e receber novos incentivos. “Seria importante se a gente conseguisse conversar com o prefeito Davi e explicar direitinho o que é o Boleirinhos do Vila. Nosso objetivo é simples: dar oportunidade, disciplina e um futuro melhor para essas crianças.”