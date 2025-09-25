Projeto da nova Planta de Valores do IPTU é debatido por vereadores em reunião com técnicos da Prefeitura

Mudanças nas faixas de cobrança visam atualizar valores conforme benfeitorias realizadas em bairros; proposta começaria a valer em 2026

A Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse realizou na manhã desta quarta-feira (24) uma reunião com representantes das áreas de Engenharia e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura para discutir o Projeto de Lei Complementar nº 070/2025, que propõe a atualização da Planta Genérica de Valores para fins de cálculo do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).

O projeto, de autoria do Poder Executivo, propõe alterações nas faixas de cobrança do imposto em diferentes regiões da cidade, especialmente em bairros que receberam obras e melhorias estruturais nos últimos anos. A nova planta, caso aprovada, terá validade a partir do exercício de 2026.

Na última sessão ordinária, os vereadores aprovaram um pedido de vista para análise mais aprofundada do texto. A reunião desta quarta-feira teve como foco o esclarecimento técnico das mudanças sugeridas, com explicações sobre os critérios utilizados e os possíveis impactos à população.

A Câmara reforçou seu compromisso com um debate transparente e responsável, visando garantir uma política tributária mais justa e adequada à realidade do município. Novas etapas de discussão devem ocorrer antes da votação final da proposta em plenário.