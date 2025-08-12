Projeto de corte e costura com foco em reaproveitamento têxtil chega a Mogi Guaçu com bolsa-auxílio para participantes

Pela primeira vez em Mogi Guaçu, o projeto Sustentabilidade na Moda promete transformar criatividade em oportunidade de autonomia financeira. A iniciativa vai capacitar 40 mulheres sem vínculo empregatício, a partir de 16 anos, por meio de oficinas práticas de corte e costura com foco em moda sustentável, reaproveitamento têxtil (upcycling) e geração de renda.

As inscrições poderão ser feitas de 18 a 29 de agosto por meio do link https://forms.gle/xZ6EuNQQEu88EPkb7 ou através de ficha de inscrição disponível nos locais de realização do curso (ver abaixo os locais). A capacitação é destinada a mulheres acima de 16 anos. A princípio, serão priorizadas as que não possuem vínculo empregatício; em seguida, será considerada a ordem de inscrição. As 40 selecionadas serão contatadas pela equipe do projeto via WhatsApp ou e-mail.

A formação acontece entre os dias 8 e 15 de setembro e oferece, além dos materiais de trabalho, uma bolsa-auxílio de R$ 200 para cada participante, com pagamento realizado em dois momentos. Uma oportunidade única de aprendizado, conexão e recomeço. O projeto prevê oficinas de upcycling, prática sustentável que transforma peças de roupa ou tecidos inutilizados em novos itens de vestuário, acessórios ou outros produtos.

A responsável por dar nova vida ao que seria descartado será a artista Flávia de Souza, que tem uma trajetória dedicada a capacitar e inspirar mulheres a enxergarem nos retalhos uma oportunidade de recomeço e protagonismo. A formação abrange diferentes áreas, possibilitando a transformação de resíduos têxteis em acessórios, roupas, objetos decorativos e até em parcerias com empresas que geram esses materiais. “Por meio do reaproveitamento têxtil, transformamos excedentes da indústria da moda em peças únicas, com história e valor”, destaca a artista.

No início da capacitação, será fornecido a cada participante um kit de costura com agulhas, alfinetes, linhas, almofada para agulhas, tesourinha, fita métrica e tubo de linha, tudo acomodado em uma bolsa exclusiva do projeto. As mulheres também receberão máquinas de costura Lanmax para utilizar durante as atividades e, ao final do curso, poderão levá-las para casa, garantindo a continuidade das produções.

A bolsa-auxílio de R$ 200 tem como objetivo contribuir com os custos de transporte durante a formação. Uma feira aberta à comunidade marcará o encerramento do projeto: as participantes poderão exibir e comercializar as criações desenvolvidas ao longo do curso. Adicionalmente, as seis mulheres que mais se destacarem durante a formação serão convidadas a participar de uma capacitação extra em gestão têxtil, com foco em práticas sustentáveis de reaproveitamento de resíduos têxteis dentro de empresas do setor de confecção.

Flávia de Souza, uma artista com jornada inspiradora

Flávia de Souza é gestora de resíduos têxteis, com uma trajetória que começou em 2007, após a falência de sua primeira empresa. “Foi nesse momento que ressignifiquei minha caminhada e decidi transformar a dor em propósito”, relembra. Desde então, tem se dedicado a capacitar pessoas, principalmente mulheres, a resgatar tecidos de forma orgânica, estratégica e com impacto real.

Atualmente, Flávia lidera o Grupo Soma, onde coordena a distribuição de cerca de 500 toneladas de resíduos têxteis por mês entre 40 mulheres empreendedoras, promovendo geração de renda, redução do desperdício e criação de novos produtos sustentáveis. O projeto “Sustentabilidade na Moda – Formação em Upcycling” (PRONAC 236113) é realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei 8.313/91) – Ministério da Cultura, Governo Federal – Brasil: União e Reconstrução.

Conta com o patrocínio da MAHLE, coordenação geral da Amora Produções Culturais, coordenação artística da Aloxique e apoio da Prefeitura de Mogi Guaçu através da Secretaria de Cultura e Secretaria de Assistência Social.

Programação do projeto

De 8 a 12 de setembro

Das 9h às 11h30 – Formação em corte e costura no CRAS Norte (Praça Augusto Rodrigues de Mello, s/n – Jardim Ypê I

Das 14h às 16h30 – Formação em corte e costura no Centro de Convivência de Martinho Prado Júnior (Rua Hermínio Costa, nº 115 – Martinho Prado Júnior)

13 de setembro

Das 10h às 12h – Feira com mostra de produtos no Centro Cultural da Prefeitura (Av. dos Trabalhadores, nº 2.651 – Jardim Camargo, Mogi Guaçu)

15 de setembro

Das 13h às 18h – Capacitação em gestão têxtil com seis mulheres selecionadas no CRAS Norte

Serviço – Inscrições abertas

Projeto Sustentabilidade na Moda – Formação em Upcycling

Inscrições: de 18 a 29 de agosto.

Público-alvo: mulheres a partir de 16 anos, com prioridade para as que não possuem vínculo empregatício

Vagas: 40

Bolsa-auxílio: R$ 200

Inscreva-se pelo link: https://forms.gle/xZ6EuNQQEu88EPkb7 ou através de ficha de inscrição disponível nos locais de realização do curso

As selecionadas serão contatadas por WhatsApp ou e-mail

Formação: de 8 a 15 de setembro, em Mogi Guaçu