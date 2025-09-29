Projeto Ginástica Rítmica chega pela primeira vez às escolas estaduais de Amparo

Iniciativa tradicional completa 4 anos e amplia seu impacto com aulas gratuitas e inclusão social por meio do esporte

O projeto Ginástica Rítmica – Formando Cidadão, que há quatro anos transforma a vida de crianças e adolescentes em Amparo por meio do esporte, da arte e da cidadania, dá mais um passo importante: pela primeira vez, a iniciativa passa a ser oferecida em escolas estaduais da cidade.

Atualmente, o projeto está presente em três escolas estaduais — Noedir Mazzini, Luiz Leite e Coriolano Burgos — e continua em funcionamento na Creche São Cristóvão. As aulas acontecem no contraturno escolar, em horários variados, garantindo maior flexibilidade para os alunos e ampliando o acesso ao esporte de qualidade e gratuito.

As turmas atendem crianças de 6 a 17 anos e contam com professores especializados, estrutura adequada, lanche ao final de cada encontro e, em breve, os alunos também receberão gratuitamente seus uniformes e kits esportivos — um incentivo a mais para fortalecer o sentimento de pertencimento e valorização.

A coordenadora do projeto em Amparo, Camila Stefano, comemora a expansão. “Chegar às escolas estaduais é uma conquista muito significativa. É a prova de que o projeto está crescendo com raízes fortes e sendo reconhecido como ferramenta real de transformação social. Estamos muito felizes por ampliar esse acesso”, destaca.

Desde sua criação, o projeto tem como missão promover valores como respeito, responsabilidade, superação, trabalho em equipe e autoestima. A ginástica rítmica é utilizada não apenas como prática esportiva, mas como instrumento de inclusão e desenvolvimento integral.

A iniciativa é realizada pela Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura, com apoio da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, por meio da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. O projeto conta ainda com o patrocínio da Ypê e o apoio da Fernandez Papel, Guarani Supermercados e HTM.

Para Bruno Wellington, presidente da Fábrica, o projeto é um catalisador de oportunidades. “A ginástica rítmica é o meio, não o fim. Nosso objetivo é que essas crianças enxerguem novos caminhos por meio do esporte. Quando o poder público, empresas e a sociedade se unem, esse tipo de transformação se torna possível.”

A cidade de Amparo segue como um dos polos do projeto Ginástica Rítmica – Formando Cidadão, reafirmando seu protagonismo no incentivo ao esporte e na formação de uma geração mais consciente, ativa e participativa.

Sobre a Fábrica

Fundada em 2007, a Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura é uma organização sem fins lucrativos que atua no desenvolvimento e execução de projetos voltados à inclusão e transformação social. Presente em diversas cidades do país, a Fábrica tem como missão oferecer condições dignas de vida e cidadania para crianças, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade.

Seguindo os princípios do Pacto Global da ONU e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a instituição atua há 18 anos nas áreas de saúde, esporte, cultura e assistência social, com mais de 200 mil pessoas beneficiadas em todo o Brasil.

Saiba mais: www.fabrica.ong.br | Instagram: @fabrica.ong.br

Sobre a Ypê

Marca líder no segmento de limpeza no Brasil, a Ypê oferece uma linha completa de produtos para cuidados com a casa, roupas e corpo. Fundada em 1950, é uma empresa 100% brasileira, com sede em Amparo (SP) e unidades em Salto (SP), Simões Filho (BA), Anápolis (GO), Goiânia (GO) e Itapissuma (PE).

A empresa é signatária do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, e foi reconhecida como Empresa Pró-Ética 2020-2021 pela CGU. Exporta para mais de 10 países e detém marcas como Atol, Assolan, Tixan e Perfex.

Serviço

Projeto Ginástica Rítmica – Formando Cidadão

Escola Estadual Noedir Mazzini

Endereço: Rua Jorge José, 20 – Jardim São José – Amparo/SP

Escola Estadual Luiz Leite

Endereço: Rua Capitão Alceu Vieira, 76 – Centro – Amparo/SP

Escola Estadual Dr. Coriolano Burgos

Endereço: Rua Riachuelo, 160 – Ribeirão – Amparo/SP

Creche São Cristóvão

Endereço: Avenida Europa, 560 – Jardim Camandocaia – Amparo/SP

Crédito: Fábrica/Cineview