Projeto Horta na Escola incentiva educação ambiental e alimentação saudável em creche municipal

Com o objetivo de aproximar os alunos do universo da alimentação saudável e da educação ambiental, o CEI (Centro de Educação Infantil) “Irmã Maria das Mercês”, no bairro Cubatão, desenvolve desde 2023 o projeto “Horta na Escola” com as crianças do Grupo II.

A iniciativa busca mostrar, de forma prática e lúdica, como funcionam as hortas e o processo de crescimento das verduras consumidas diariamente na merenda escolar e também em casa. Todo o ciclo é abordado em sala de aula — desde a preparação do solo até o plantio e os cuidados necessários para o desenvolvimento das hortaliças.

A unidade é a única creche municipal que conta com uma horta, que é instalada em pneus e mantida pelos professores com a participação ativa das crianças. Parte da produção é destinada ao consumo na própria escola. A Secretaria de Meio Ambiente é parceira da escola e disponibiliza insumos para a horta.

Como parte do projeto, no dia 24 de abril, 19 alunos participaram de uma visita técnica à Verduras Tenório, no bairro Cercado Grande. Acompanhados pelas professoras Casuê Ribeiro Fracarolli e Lucimeire de Fátima Marangoni Setra, e a gestora Elaine Cristina de Lima Pinto, os pequenos tiveram a oportunidade de conhecer de perto a produção em larga escala de verduras, legumes e frutas. Recepcionados pelos proprietários, observaram como os alimentos são cultivados e preparados para a comercialização em feiras livres e supermercados.

A Secretária de Educação Regina de Santana Lago Gracini e a coordenadora pedagógica dos CEIs da Secretaria Municipal de Educação, Thaís Coraça Germano, destacaram a importância do projeto por permitir a vivência de experiências e, desta forma, promover o aprendizado de forma integrada e significativa para os alunos. “Todos os nossos Centros de Educação Infantil desenvolvem projetos parecidos que unem muitas vivências, envolvendo os alunos em atividades divertidas e lúdicas”, afirmaram.