Projeto Óleo Legal de Mogi Guaçu marca presença no 8º Conexidades em Holambra

Ação destaca educação ambiental, coleta de óleo de cozinha usado e parceria com a Poiato Recicla no maior evento do municipalismo brasileiro

O Projeto Óleo Legal de Mogi Guaçu será um dos destaques do 8º Conexidades – Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados, que acontece entre os dias 4 e 8 de agosto, na cidade de Holambra/SP. Durante o evento, o projeto realizará a logística da coleta do óleo de cozinha usado na praça de alimentação, além de participar ativamente das ações educativas ambientais.

A equipe do Óleo Legal estará presente em estande ao lado da Poiato Recicla, única empresa no mundo com tecnologia patenteada para reciclagem de bitucas de cigarro, reforçando a importância da sustentabilidade e da economia circular. A participação é também uma oportunidade para ampliar a conscientização sobre descarte correto de resíduos e boas práticas ambientais, um dos pilares do projeto guaçuano.

Sobre o 8º Conexidades

Com o tema “Sustentabilidade: Desafio e Prioridade para Lideranças”, o Conexidades chega à sua oitava edição como o maior evento do municipalismo brasileiro, reunindo gestores públicos, empresas, instituições e cidadãos. O objetivo é promover soluções inovadoras e colaborativas que tornem os municípios mais sustentáveis, resilientes e preparados para os desafios sociais, ambientais e econômicos.

Holambra, cidade-sede conhecida por sua relação com o meio ambiente, é símbolo do compromisso com o desenvolvimento responsável.

Sobre o Projeto Óleo Legal

Criado em março de 2016, o Projeto Óleo Legal atua com foco na educação ambiental e na conscientização sobre os danos causados pelo descarte incorreto de óleo de cozinha usado. A iniciativa busca mobilizar residências, escolas, comércios e empresas a adotarem práticas conscientes, promovendo uma transformação social e ambiental a partir do engajamento comunitário.

Além de contribuir com o meio ambiente, o projeto evita entupimentos de tubulações e contaminação dos recursos hídricos. Um único litro de óleo pode poluir até 1 milhão de litros de água, afetando diretamente a fauna, flora e a qualidade de vida das populações.

A ação também inclui ações educativas que envolvem crianças, jovens e adultos, formando multiplicadores ambientais e promovendo mudanças de comportamento que perduram por gerações.

Sobre a Poiato Recicla

Com mais de uma década de atuação, a Poiato Recicla é referência em inovação tecnológica e reciclagem de bitucas de cigarro. A tecnologia, 100% brasileira e patenteada pela Universidade de Brasília (UnB), é fruto de anos de pesquisa e desenvolvimento.

A empresa alia educação ambiental, logística reversa, geração de renda e inclusão social, mostrando que até mesmo resíduos considerados complexos podem ser reaproveitados de forma responsável. A presença da Poiato Recicla no Conexidades reforça a importância de parcerias como essa para o avanço das políticas ambientais no Brasil.