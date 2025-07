Projeto Tela Viva exibe clássico do cinema gratuitamente em Mogi Guaçu

Sessão do filme “O Fantasma da Ópera” (1925) acontece no dia 31 de julho, com entrada gratuita no Centro Cultural Municipal

A Secretaria Municipal de Cultura de Mogi Guaçu promove na próxima quinta-feira, 31 de julho, mais uma sessão do Projeto Tela Viva, iniciativa que leva cinema gratuito à população guaçuana com exibições de grandes obras da sétima arte.

Nesta edição, o público poderá assistir ao clássico do cinema mudo “O Fantasma da Ópera” (1925), um dos ícones da era do cinema silencioso. A sessão será realizada às 19h30, na Sala de Vídeo Maria Célia Stabile, localizada no Centro Cultural Municipal “José Fantinato” — Avenida dos Trabalhadores, nº 2651, Jardim Camargo.

“O Fantasma da Ópera” é uma adaptação da obra de Gaston Leroux e se tornou uma referência no gênero do suspense e do horror. A história se passa na Ópera de Paris, onde um misterioso personagem mascarado assombra os bastidores enquanto vive um amor obsessivo por uma jovem cantora.

O Projeto Tela Viva é uma realização da Secretaria de Cultura de Mogi Guaçu e tem como objetivo democratizar o acesso ao cinema e promover encontros culturais gratuitos e abertos à comunidade, valorizando obras que marcaram época e que carregam relevância histórica, artística e social.

A entrada é gratuita e a classificação indicativa é livre. Uma excelente oportunidade para conhecer ou revisitar um marco do cinema mundial.

Foto ilustrativa