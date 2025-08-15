PROJETO TIMBRAR CHEGA A JAGUARIÚNA NESTE DOMINGO

Com entrada gratuita, acontece neste domingo, dia 17, às 18h, no Teatro Municipal Dona Zenaide, a apresentação da Orquestra Jovem de Bragança Paulista reunindo no concerto 50 jovens músicos e profissionais com deficiência.

Ao integrar músicos PCD à conceituada Orquestra Jovem, o projeto cria oportunidades reais de visibilidade e desenvolvimento profissional para esses músicos, contribuindo diretamente para a quebra de preconceitos e a valorização do talento artístico, independentemente das limitações físicas ou sensoriais.

A iniciativa faz parte do Projeto Timbrar, apoiado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, e conta com apoio da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Diante de um público previsto de 377 pessoas, a apresentação celebra a excelência da música instrumental enquanto reforça a mensagem de inclusão e respeito à diversidade, oferecendo ainda tradução em libras.

Como gesto solidário, haverá arrecadação de leite longa vida, itens de higiene ou alimentos não perecíveis para a APAE local.

Foto: Divulgação