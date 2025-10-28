Próxima rodada do Campeonato Municipal de Futsal movimenta Jaguariúna a partir desta quinta-feira (30)

Taças Prata e Ouro somam 15 partidas entre quinta e domingo, com jogos no Ginásio do Azulão e na Roseira de Baixo

O Campeonato Municipal de Futsal Amador de Jaguariúna segue com nova rodada a partir desta quinta-feira, 30 de outubro, trazendo 15 confrontos distribuídos entre as categorias Taça Prata e Taça Ouro. A competição, organizada pela Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer, vem reunindo dezenas de equipes locais e promovendo a integração esportiva na cidade.

Na quinta-feira (30), dois jogos da Taça Prata abrem a rodada no Ginásio do Azulão: às 19h30, Império enfrenta Ousados FC e, na sequência, às 20h30, Portugal FCC encara o São Cristóvão FC.

O sábado (1º) será o dia com maior número de partidas, com nove jogos pela Taça Prata. No Ginásio do Azulão, a programação começa às 13h com Aliança JR x Beira Rio B e segue até as 18h com o duelo entre Expressinho e Vila São José. Simultaneamente, a quadra da Roseira de Baixo também receberá três confrontos: Cruzeiro x São Cristóvão FC (13h), Rataiada Futsal x Falcões FC (14h) e Resenha x Europa Ferraz (15h).

Já no domingo (2), será a vez da Taça Ouro entrar em quadra no Ginásio do Azulão, com quatro partidas a partir das 8h: Olímpico x EC Lyon Futsal, Roma Futsal x Revelação, Família Planalto x Sudeste e Beira Rio x Planalto.

A competição tem reunido torcedores e atletas em disputas acirradas e vem se consolidando como um dos principais eventos esportivos do calendário municipal de Jaguariúna.