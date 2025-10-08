Quando o Inimigo Olha de Volta

Saudações, viajantes.

Hoje falaremos de algo que todo jogador já enfrentou — e todo mestre já criou: os inimigos. Mas antes de apontarmos espadas e conjurarmos magias, vale a pena fazer uma pausa e refletir: o que é, afinal, um inimigo em um jogo de RPG?

Para quem está chegando agora, inimigos (ou monstros, vilões, oponentes) são entidades criadas pelo narrador — o Mestre — para desafiar o grupo. Eles podem representar obstáculos, dilemas morais ou até partes sombrias dos próprios heróis. Às vezes são bestas selvagens movidas por instinto; outras vezes, são personagens complexos, com histórias, razões e dores que os levaram até o ponto de conflito. No Multiverso, eles não são apenas criaturas a serem derrotadas — mas ecos de escolhas, ecos de mundos.

E é aqui que mora o verdadeiro encanto do nosso sistema: a criação de inimigos é livre e reflexiva.

Em nosso livro base, há um sistema de criação de inimigos, onde cada Mestre pode moldar oponentes de acordo com o tom, a moral e o significado de sua narrativa.

Mas mais do que regras, ele oferece perguntas:

“Até que ponto ele é um vilão… ou você que não entendeu a perspectiva dele?”

Vejamos dois exemplos vindos das páginas do próprio Multiverso:

Mimichrons

Espíritos antigos que possuem objetos inanimados para retornar ao plano físico. Moldam o objeto onde habitam, criando formas bizarras, mas funcionais. São frágeis, mas astutos — e se comunicam com palavras soltas e repetitivas, quase como ecos de lembranças esquecidas.

E quando oferecem ajuda ou presentes, raramente é o que parece. São mentirosos? Ou apenas fragmentos de algo que tenta existir novamente, buscando um corpo, uma forma, uma voz?

O que é malícia, afinal, para um ser que só deseja sentir o mundo mais uma vez?

O Carniceiro

Um abutre colossal, coberto por penas de pedra e lodo negro, com olhos vermelhos e ossos à mostra. Um presságio vivo.

Ele é filho daquele que se denomina O Fim de Todos, e onde o Carniceiro voa, a morte o segue.

Mas mesmo o presságio tem uma origem.

Ele não deseja — ele é.

E se a morte é inevitável, o Carniceiro seria realmente um vilão… ou apenas o mensageiro de algo que todos fingem não ver?

A verdade é que, dentro e fora do jogo, os inimigos refletem o que tememos e o que recusamos a compreender.

Um Mimichron nos faz questionar o que significa perder a forma.

O Carniceiro nos obriga a encarar o fim que todos fingimos esquecer.

E o Mestre, ao criá-los, não está apenas montando uma ficha — está esculpindo ideias com carne e espírito, tornando conceitos abstratos em encontros palpáveis.

Por isso, ao encontrar um inimigo no Multiverso, pergunte-se:

Será que ele é mesmo o vilão da história… ou você está apenas vendo um reflexo de algo que não compreende ainda?