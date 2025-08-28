Quando Os Olhos Pedem Socorro: O Que Você Precisa Saber Sobre Úlcera De Córnea Em Pets

Você já reparou seu pet piscando com um olho só, mantendo-o sempre semicerrado, ou até mesmo evitando a luz? Esses podem ser sinais de que algo sério está acontecendo com a saúde ocular dele. Entre as doenças mais delicadas nesse sentido está a úlcera de córnea, uma lesão na parte transparente do olho que exige atenção imediata. Para abordar o tema com profundidade e cuidado, convidamos a Dra. Daniela Paukowski, médica veterinária especialista em oftalmologia, que atua em Jaguariúna e região e é parceira do nosso Buddy Clube de Saúde para Pets.

A úlcera de córnea pode surgir por diversos motivos, como traumas, ressecamento ocular, infecções, presença de pelos em contato com a córnea ou até distúrbios do sistema imunológico. Cães e gatos com olhos mais saltados, como shih-tzus, pugs e gatos persas, têm predisposição maior ao problema. Os sinais mais comuns são dor intensa, secreção ocular, alteração de coloração e comportamento incomum do animal, ele pode buscar lugares escuros, esfregar a pata no rosto ou evitar ser tocado no rosto.

Caro leitor, é essencial entender que esse é um quadro que exige agilidade. O diagnóstico da úlcera é feito de forma simples e indolor através de um teste com colírio de fluoresceína, que revela a extensão da lesão. Conforme o caso, o tratamento pode ser com colírios antibióticos, cicatrizantes, além de analgésicos, mas em situações mais graves pode ser necessário até procedimento cirúrgico para evitar a perfuração do olho e perda da visão.

Manter os olhos do pet saudáveis exige prevenção. Evitar correntes de ar direto nos olhos (como durante passeios de carro com a cabeça para fora), limpar os olhos com produtos apropriados e manter as unhas cortadas são atitudes simples que fazem diferença. Além disso, identificar rapidamente os sinais de desconforto ocular pode evitar sofrimento e complicações.

No Buddy Clube de Saúde para Pets, valorizamos a atuação conjunta com especialistas como a Dra. Daniela, oferecendo aos nossos associados acompanhamento contínuo e acessível e rápido, com possibilidade de orientação especializada para seu pet amado.

É importante ressaltar que a automedicação é extremamente perigosa. Muitos colírios vendidos livremente podem agravar a lesão em vez de ajudar. Por isso, é importante perguntar ao primeiro sinal de dor ocular. Quanto mais cedo a intervenção, maiores as chances de recuperação total.

Se você está notando mudanças no comportamento ocular do seu pet, não espere: procure ajuda. A visão é um dos sentidos mais valiosos para a qualidade de vida deles, e com cuidados adequados, é possível garantir olhos saudáveis por toda a vida.

Dra Cinthia Murias

Médica Veterinária CRMV 27.622/SP

Buddy Clube de Saúde para Pets Instagram: @planobuddy www.buddyvetclub.com

(19) 99655-4114

Dra. Daniela Paukowski

Tel: 19 97138 0076

Instagram: @danioftalmo

danielaoftalmo@gmail.com