QUARTAS DE FINAL DA TAÇA OURO DO AMADORZÃO SERÃO NO SÁBADO

Os dois jogos decisivos das quartas de final da Taça Ouro do Campeonato Amador de Futebol – Amadorzão 2025 -, promovido pela Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer de Jaguariúna, acontecem no próximo sábado, dia 23, no campo do Azulão.

Os vencedores se juntarão a Engra e Coringão, já garantidos para as semifinais em função da 1ª e 2ª posições obtidas, respectivamente, na primeira fase da competição. Esses jogos acontecerão dias 6 e 7 de setembro.

Pelo regulamento não há vantagem de empate. Caso haja igualdade no tempo normal, a decisão será por disputa de pênaltis. Confira:

Campo do Azulão – Sábado – Dia 23

14h – Aliança x Fantasma do Morro

16h – Peralta x Vila São José

Foto: Diego Monarin