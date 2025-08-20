QUARTAS DE FINAL DA TAÇA OURO DO AMADORZÃO SERÃO NO SÁBADO
Os dois jogos decisivos das quartas de final da Taça Ouro do Campeonato Amador de Futebol – Amadorzão 2025 -, promovido pela Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer de Jaguariúna, acontecem no próximo sábado, dia 23, no campo do Azulão.
Os vencedores se juntarão a Engra e Coringão, já garantidos para as semifinais em função da 1ª e 2ª posições obtidas, respectivamente, na primeira fase da competição. Esses jogos acontecerão dias 6 e 7 de setembro.
Pelo regulamento não há vantagem de empate. Caso haja igualdade no tempo normal, a decisão será por disputa de pênaltis. Confira:
Campo do Azulão – Sábado – Dia 23
14h – Aliança x Fantasma do Morro
16h – Peralta x Vila São José
Foto: Diego Monarin