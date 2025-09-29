Quartas de final do Campeonato Municipal de Futsal agitam Santo Antônio de Posse

Rodada decisiva começa nesta segunda com duelos eliminatórios que definem os semifinalistas da competição

Acontecem nesta segunda-feira, 29 de setembro, os confrontos das quartas de final do 25º Campeonato Municipal de Futsal de Santo Antônio de Posse. Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Francisco Ferreira da Silva, a partir das 19h, com entrada gratuita para o público.

Na abertura da rodada, o duelo entre Bang Bang e Fúria Futsal promete movimentar a quadra com muita rivalidade e emoção. Em seguida, a equipe Função encara o Futs Quinta, fechando a noite de decisões.

A disputa continua na terça-feira, 30 de setembro, também a partir das 19h, com mais dois confrontos: Bang Bang Jr enfrenta o Bela Vista, e logo depois, Lentus mede forças contra o Furacão. Os vencedores dessas partidas avançam para as semifinais, programadas para o sábado, 4 de outubro.

O Campeonato Municipal de Futsal é uma das competições esportivas mais tradicionais da cidade, reunindo talentos locais e promovendo o incentivo ao esporte amador. A expectativa é de casa cheia e jogos equilibrados, com grandes emoções dentro de quadra.

