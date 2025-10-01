Quartas de final do Campeonato Municipal de Futsal definem semifinalistas em Santo Antônio de Posse

Rodadas realizadas nos dias 29 e 30 de setembro garantiram jogos movimentados e com muitos gols no Ginásio Municipal Francisco Ferreira da Silva

As quartas de final do 25º Campeonato Municipal de Futsal, em Santo Antônio de Posse, agitaram o Ginásio Municipal Francisco Ferreira da Silva com partidas de alto nível e muitos gols. Os jogos aconteceram na segunda-feira (29) e terça-feira (30), levando a torcida ao delírio a cada lance.

Na primeira rodada, na segunda-feira, o Bang Bang mostrou superioridade e goleou o Fúria Futsal por 11 a 2, em um verdadeiro show de gols. No segundo confronto da noite, a equipe Função também se destacou e venceu o Fut Quinta por 8 a 3, garantindo vaga na semifinal.

Já na terça-feira (30), os jogos foram ainda mais equilibrados. O Bang Bang Jr superou o Bela Vista em uma partida emocionante, fechada em 7 a 5. No segundo duelo da noite, o Lentus venceu o Furacão por 4 a 2 e também avançou para a próxima fase.

Com os resultados, as semifinais estão definidas para o próximo sábado, dia 4 de outubro, a partir das 15h. O primeiro jogo será entre Bang Bang e Lentus, seguido às 16h pelo confronto entre Função e Bang Bang Jr.

A expectativa é de casa cheia novamente e de partidas eletrizantes rumo à grande final do campeonato.