Quem Anda Pelas Fronteiras? Um Guia das Espécies do Multiverso

Saudações, viajantes!

Em um universo infinito, a diversidade é a única constante. No Multiverso, não somos apenas humanos — somos sombras, luz, carne, magia e muito mais. Cada espécie carrega em si uma história, uma essência e um papel único na tapeçaria cósmica.

E antes de partirmos para os detalhes, é importante entender: aqui, raça não é só biologia — é identidade, cultura e destino.

Algumas são nativas de mundos específicos, outras são viajantes natos, e há aquelas que nasceram da própria energia interdimensional.

Vamos conhecer algumas delas:

Os Elfos: Graça e Eternidade

Graciosos e enigmáticos, os elfos vivem séculos e acumulam sabedoria arcana como ninguém. Sua agilidade natural e conexão com a magia os tornam excelentes arcanistas ou diplomatas — mas cuidado: em cidades barulhentas ou cheias de tecnologia, eles podem se sentir deslocados.

Os Orcs: Força e Honra

Guerreiros imponentes, os orcs são temidos e respeitados. Sua cultura valoriza a força bruta, a resistência e códigos de honra beligerantes. Mas seu metabolismo acelerado exige muita comida, e seu histórico belicoso pode dificultar relações com outras raças.

Os Netherkin: Sombras com Propósito

Vindos de planos sombrios, os netherkin são envoltos em mistério. Enxergam no escuro, resistem a energias antinaturais e entendem como poucos os segredos do desconhecido. No entanto, sua aparência e origem costumam gerar desconfiança — e longe de ambientes sombrios, podem se sentir deslocados.

Os Seraphins: Luz Celestial

Majestosos e etéreos, os seraphins emanam uma beleza sobrenatural. Suas asas brilham como manifestações divinas, e sua presença inspira coragem. Mas sua natureza pura os coloca em conflito direto com entidades malignas — e ações impuras podem custar caro.

Os Meta-Morfos: Mestres do Disfarce

Eles podem ser qualquer um — e talvez por isso, às vezes se esqueçam de quem realmente são. Meta-morfos mudam de forma e voz com precisão assustadora, ideais para espionagem e infiltração. Mas cada transformação exige energia, e exames minuciosos podem revelar sua verdadeira natureza.

Os Maritians: Adaptação Pura

Nômades cósmicos, os maritians se adaptam a ambientes hostis em questão de horas. Exposição ao vácuo, lagos ácidos ou tempestades elétricas? Eles desenvolvem resistências temporárias. Porém, mudanças muito bruscas podem causar instabilidade genética.

Os Basilisco: Receptáculos de Magia

Raros e cobiçados, os basilisco absorvem e replicam magias. São tanques vivos de energia arcana — mas essa habilidade os torna alvos de caçadores e exploradores.

E Ainda Tem Mais…

Colecionadores: sombras que roubam habilidades e memórias.

Retornados: mortos-vivos com consciência, presos entre a vida e a morte.

Vampiros e Lobisomens: amaldiçoados, mas poderosos.

Humanos: versáteis e determinados, sem dons especiais, mas com pura força de vontade.

Híbridos: filhos de duas raças, carregando o melhor — e o pior — de dois mundos.

Por Que Escolher uma Espécie?

No Multiverso, sua raça não é só um conjunto de bônus numéricos. É uma lente pela qual você enxerga o mundo. É a sua origem, seus conflitos, suas vantagens e fraquezas. É o que faz seu personagem ser único em um mar de infinitas possibilidades.

Cada espécie abre portas para histórias pessoais, conflitos internos e jornadas de autoconhecimento. Você não joga com um “elfo” — você joga com Alarian, o elfo das sombras que abandonou sua floresta para salvar um mundo que não é o seu.

E aí, pronto para encontrar seu lugar entre as estrelas?

