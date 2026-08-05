realiza conferência sobre direitos da criança e do adolescente

Encontro acontece nesta sexta-feira, no Centro Múltiplo do Idoso, e será aberto à participação da população

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santo Antônio de Posse realiza nesta sexta-feira, 7 de agosto, a 13ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O encontro acontece das 8h às 12h, no Centro Múltiplo do Idoso, e terá como tema “Fortalecendo o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente e a Democracia Participativa”.

A conferência será um espaço de diálogo, reflexão e construção coletiva sobre as políticas públicas voltadas à infância e à adolescência.

A programação contará com palestra ministrada por Beatriz Amoedo Campos Gualda, da assessoria ApoioPlus.

A convidada abordará os desafios e avanços do Sistema de Garantia de Direitos, além da importância da participação social na elaboração e no fortalecimento das políticas públicas.

Durante o encontro, serão debatidos temas relacionados à promoção, proteção, defesa e controle social dos direitos de crianças e adolescentes.

A conferência contará com a participação de representantes do poder público, da sociedade civil, de entidades, de profissionais da rede de proteção, de famílias e da população em geral.

O objetivo é avaliar as ações desenvolvidas no município, definir prioridades e elaborar propostas para o aprimoramento das políticas públicas locais.

As propostas também poderão contribuir com as etapas estadual e nacional da conferência.

A iniciativa é organizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com apoio da Prefeitura de Santo Antônio de Posse, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

A participação é aberta a toda a população.

SERVIÇO

13ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Data: 7 de agosto, sexta-feira

Horário: das 8h às 12h

Local: Centro Múltiplo do Idoso

Endereço: Rua Prefeito Pedro Ferreira Alves, nº 254-276, Jardim Vila Rica II

Participação aberta ao público

Fonte: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Prefeitura de Santo Antônio de Posse

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