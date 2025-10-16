Redes Sociais: Estratégias Visuais que Conectam e Vendem

Com o passar dos anos, a tecnologia vem crescendo cada vez mais e se tornando fundamental para o crescimento de uma empresa. Hoje, vou comentar um pouco sobre as redes sociais, ferramenta que se tornou um importante canal no sucesso de veiculação de posts e anúncios comerciais.

Saiba que publicações no formato fotos e vídeos obtêm cerca de 120% e 100% mais participação que os posts com textos isolados, pois os seres humanos são atraídos naturalmente para o contato visual.

As publicações com imagens acompanhadas de 100 a 250 caracteres conseguem uma média de 60% mais interação em curtidas, comentários e compartilhamentos. Essa porcentagem se dá através do poder de provocar emoções e sentimentos transmitido pelas imagens. 90% das informações transmitidas ao cérebro humano são visuais, como diz aquele ditado popular: “uma imagem vale mais que mil palavras”.

Outra vantagem das redes sociais, quando usada de forma correta, é a importância de criar conteúdo que vá além de seus produtos e/ou marca, trazendo para os seus clientes informações que podem ser úteis para o dia a dia, como: bastidores, dicas, caixa de perguntas e até mesmo, alguns mimos como sorteios através de comentários. Essas ações humanizam a marca, além de aumentar o engajamento e criar uma experiência com o consumidor. Para o sucesso de suas postagens, se certifique também dos horários que possuem maior relevância para sua publicação.

Segundo um estudo realizado pelo cientista social, Dan Zarrella, “o dia em que se registra maior participação é o sábado e isto é confirmado em diversos outros estudos, no qual concluem que as porcentagens mais altas de participação se registram nos finais de semana, 32% mais do que durante a semana”. Além disso, o estudo também indica que as marcas que postaram fora dos horários de pico (pela manhã e à noite) obtém 20% a mais de engajamento.

Observando as informações acima, percebe-se que é preciso ter disciplina e saber dosar suas postagens. Postar um anúncio atrás de outro pode não resultar no resultado que se deseja e não atrair os usuários.

Uma maneira de obter êxito no que se anuncia, é criando anúncios, no Facebook direcionados ao público certo, explorado as várias formas de incluir imagens e vídeos de seus produtos, usando gatilhos mentais e chamadas para a ação e não se esquecendo da dica sobre horários. É importante lembrar que as pessoas estão nas redes sociais como o LinkedIn e Instagram para ficarem atualizados sobre suas vidas sociais, não necessariamente conferir seus produtos, por isso a importância de ser relevante, atraente e chamativo.

Conheça seu público-alvo, destaque seus diferenciais e benefícios, fazendo com que seus produtos atendam uma necessidade real dos consumidores e eles os encontrem mais facilmente.

Tudo isso parece uma tarefa muito difícil, mas quando colocado em prática, saiba que seus conteúdos sempre serão impactantes e resultarem nos melhores resultados.

Fiquem com Deus e boa semana!