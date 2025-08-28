Reflexões sobre os desafios econômicos com a política de tarifas dos EUA

Esta semana, participei de uma reunião organizada pela FecomercioSP e Cecomercio, realizada no Centro Universitário do Senac, em São Paulo. O tema do encontro foi muito importante para a economia atual: a política de tarifas impostas pelos Estados Unidos.

Durante o evento, especialistas discutiram as possíveis mudanças nas políticas fiscais dos EUA e as alternativas para reduzir os impactos dessas medidas sobre a economia brasileira. Entre os participantes, estavam nomes importantes, como Antonio Lanzana, presidente do Conselho Superior de Economia da FecomercioSP; Caio Megale, economista da XP Investimentos; Marcelo Guaranys, sócio do Demarest Advogados e Wagner Lenhart, diretor-executivo do Instituto Millenium.

A geopolítica tem um papel fundamental nas decisões econômicas de um país. Medidas externas, como os tarifaços dos EUA, podem afetar diretamente a inflação e outros indicadores econômicos no Brasil. Por isso, é essencial que estejamos bem informados e atentos aos acontecimentos internacionais para tomar as decisões certas frente aos desafios impostos.

No Brasil, os tarifaços exigem não apenas uma resposta imediata, mas também uma estratégia de longo prazo. Como sociedade, precisamos refletir sobre nossa preparação para lidar com esses impactos e como fortalecer nossa economia, diante de um cenário global, muitas vezes fora de nosso controle. Esse é um tema que deve ser sempre debatido, pois mais do que uma questão técnica, trata-se de um desafio de adaptação e da construção de um futuro econômico mais forte.