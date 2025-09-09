Região de Campinas tem alerta de ventos fortes nesta terça-feira (9)

Defesa Civil orienta atenção redobrada para possíveis transtornos causados pelas rajadas intensas

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para a possibilidade de ventos fortes ao longo desta terça-feira, 9 de setembro, especialmente na região de Campinas. A condição climática é causada pela atuação de um sistema meteorológico conhecido como ciclone extratropical.

Os modelos meteorológicos indicam que as rajadas de vento poderão atingir forte intensidade, com potencial para causar transtornos como quedas de árvores, destelhamentos e agravamento de queimadas, especialmente em áreas do interior do estado.

Diante deste cenário, a Defesa Civil recomenda que a população evite áreas abertas, afaste-se de árvores e não realize queimadas. A orientação é acompanhar os alertas oficiais pelos canais da Defesa Civil e adotar medidas preventivas.

Em caso de emergência, o contato pode ser feito pelos números 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros).

Fonte: Agência SP