Região de Campinas tem previsão de chuva forte e rajadas de vento entre domingo e segunda-feira

Foto Rogério Capela

Passagem de frente fria provocará mudança no tempo; população deve ficar atenta aos alertas da Defesa Civil

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a região de Campinas devido à previsão de fortes pancadas de chuva entre o domingo, 21 de setembro, e a segunda-feira, 22. A mudança no tempo será provocada pela chegada de uma frente fria, que também pode trazer rajadas intensas de vento, raios e até queda pontual de granizo.

De acordo com o boletim, há risco de temporais e acumulados moderados de chuva, o que pode causar pontos de alagamento e encharcar o solo, aumentando a probabilidade de transtornos urbanos. Equipes da Prefeitura de Campinas estão em estado de prontidão para atender a possíveis ocorrências.

A Defesa Civil orienta que a população se cadastre para receber alertas de temporais por SMS. Para isso, basta enviar o CEP de interesse para o número 40199. O serviço é gratuito e permite o cadastro de mais de uma localidade. Outra ferramenta de alerta disponível no Estado é o sistema Cell Broadcast, que envia mensagens sonoras de emergência para celulares com tecnologia 4G ou 5G nas áreas de risco, sem necessidade de cadastro.

Entre as orientações de segurança, estão evitar estacionar veículos sob árvores, não se aproximar de galhos ou cabos elétricos caídos e respeitar a sinalização de áreas sujeitas a alagamentos. Em caso de chuva forte, a recomendação é buscar abrigo em local coberto e seguro.

Risco de incêndios continua

Mesmo com a previsão de chuva, a região segue em alerta para queimadas. No sábado (20), o risco é considerado alto e, no domingo (21), atinge o nível de emergência. Apenas na segunda-feira (22) o risco volta ao nível baixo. A população pode acompanhar os índices atualizados no site da Defesa Civil: www.defesacivil.sp.gov.br/nge/incendio.html.