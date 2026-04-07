Renato Albani leva sucesso “A Ignorância É Uma Dádiva” a Araras nesta sexta (10) no Teatro Estadual

Comediante se apresenta com sessões às 19h e 20h, em um dos espetáculos mais vistos do stand-up nacional

O humorista Renato Albani desembarca em Araras, no interior de São Paulo, no próximo dia 10 de abril (sexta-feira), com a turnê do espetáculo “A Ignorância É Uma Dádiva”, um dos maiores sucessos de sua carreira. As apresentações acontecem em duas sessões, às 19h e 20h, no Teatro Estadual de Araras Maestro Paulo Russo. Os últimos ingressos estão disponíveis no site do comediante.

Em cartaz desde 2025, o show já foi assistido por mais de 195 mil pessoas no Brasil e na Europa, consolidando Albani como um dos principais nomes do stand-up nacional na atualidade. No palco, o comediante conduz o público por reflexões bem-humoradas sobre a vida adulta, os relacionamentos, o impacto das redes sociais e os absurdos do cotidiano, sempre com alto poder de identificação.

Considerado pelo próprio artista como o melhor texto de sua carreira, o espetáculo aborda diferenças entre gerações, mudanças no comportamento social e situações comuns do dia a dia, transformando experiências cotidianas em um humor direto, inteligente e atual.

A turnê segue em reta final, com sessões lotadas e ingressos disputados em diversas cidades do país. Albani também se prepara para a gravação do especial “A Ignorância É Uma Dádiva”, prevista para junho, no Espírito Santo, marcando o encerramento desse ciclo de sucesso.

Serviço — Renato Albani em Araras

Data: 10 de abril de 2026 (sexta-feira)

Sessões: 19h e 20h

Local: Teatro Estadual de Araras – Maestro Paulo Russo

Endereço: Av. Dona Renata, 4901 – Araras/SP

Ingressos: https://renatoalbani.nonstop.com.br/#agenda