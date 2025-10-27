Renovias abre duas vagas de emprego para Operador de Tráfego

Inscrições seguem até a próxima quinta-feira, dia 30/10; oportunidades são para as cidades de Mogi Guaçu e Casa Branca

Mais duas vagas de emprego estão abertas na Renovias, responsável pela malha viária entre Campinas e o Sul de Minas Gerais. A concessionária recebe currículos para a função de Operador de Tráfego até a próxima quinta-feira (30/10). São duas oportunidades com inscrições abertas, uma para a cidade de Mogi Guaçu e outra para Casa Branca.

Os candidatos devem encaminhar o currículo para o e-mail vagas@renovias.com.br. Como requisitos, precisam ter concluído o ensino fundamental completo, portar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria D e residir em Mogi Guaçu ou Casa Branca.

Os profissionais irão realizar atividades de menor complexidade de inspeção de tráfego e socorro mecânico por meio da operação de veículos da concessionária, como guinchos leves e viaturas de apoio, além de demais atividades pertinentes ao cargo.

Benefícios

A Renovias oferece salário compatível com a função e diversos benefícios: assistência médica e odontológica, participação nos lucros, previdência privada, seguro de vida, vale-refeição ou alimentação, licença maternidade de seis meses e paternidade de 20 dias, Gympass (academia), auxílio-creche e Day off (folga) no dia do aniversário.

Sobre a Renovias

A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo. O Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.