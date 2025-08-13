Renovias executa obras de recuperação do pavimento em dois trechos da Rodovia SP-342, em Mogi Guaçu

Iniciativa restabelece vida útil do pavimento, garantindo conforto e segurança para clientes da rodovia e população

A Renovias dará início à recuperação do pavimento em dois importantes trechos da cidade de Mogi Guaçu, localizados na Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-342). As obras serão realizadas na rotatória do trevo do km 173, nesta quinta-feira (14/08), e no dispositivo de retorno e acesso do km 174+900, na sexta-feira (15/08). O trabalho ocorrerá entre 23h e 4h, período de menor fluxo de veículos, garantindo que a rotina dos motoristas e dos moradores da cidade não seja afetada.

Cerca de 40 colaboradores terceirizados da Renovias estarão envolvidos nas atividades, operando em equipe para assegurar a eficiência da execução. O projeto visa restabelecer a vida útil do pavimento, que foi desgastado pelo tempo e pelo intenso tráfego de veículos, e tem como prioridade garantir conforto e segurança aos usuários da rodovia.

Prezando pela segurança de todos os envolvidos nas obras — desde os colaboradores que realizarão os trabalhos até os motoristas que trafegam pela rodovia e zona urbana, as áreas de trabalho estarão devidamente sinalizadas, proporcionando um ambiente mais seguro.

A recuperação do pavimento terá o uso do cimento asfáltico de petróleo (CAP) modificado com borracha de pneus inservíveis, conhecido como Asfalto Borracha, que traz benefícios em durabilidade e sustentabilidade.

“O projeto de recuperação do pavimento nesses dois trechos de Mogi Guaçu é fundamental para devolver não apenas os parâmetros de conforto e segurança esperados pelos usuários da rodovia, mas também para garantir a trafegabilidade adequada, beneficiando a população local”, afirmou Ronald de Lima Curcio, Engenheiro de Obras da Renovias.

Com essas ações, a Renovias reafirma seu compromisso em proporcionar estradas e acessos seguros e de qualidade, beneficiando não apenas os motoristas, mas também as comunidades lindeiras.

Sobre a Renovias

A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo. O Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.