Renovias impacta mais de 650 pessoas com ações do Maio Amarelo nas rodovias

Campanha de conscientização reforçou os riscos do uso do celular ao volante e promoveu atividades voltadas à prevenção de acidentes

A Renovias promoveu, ao longo do mês de maio, uma série de ações educativas em apoio ao movimento Maio Amarelo, campanha internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito. Ao todo, 677 pessoas foram impactadas pelas iniciativas realizadas em cidades da malha viária administrada pela concessionária.

Com foco na segurança viária e na preservação de vidas, a programação realizada em Jaguariúna, Mogi Guaçu, Mogi Mirim e Casa Branca, teve como principal tema os riscos do uso do celular ao volante, um dos principais fatores de distração no trânsito atualmente.

Entre os destaques esteve a ação “Viaje sem mexer no celular”, com abordagens educativas e distribuição de folhetos informativos aos motoristas. A iniciativa reforçou a importância da atenção durante a condução e os perigos provocados pelo uso do aparelho celular ao volante.

A campanha também contou com ações voltadas aos motociclistas, promovidas em bases da Polícia Militar Rodoviária, com entrega de antenas corta-pipa e orientações preventivas sobre segurança nas rodovias.

Outro destaque foi o simulado de sinistro com múltiplas vítimas, em Mogi Guaçu, reunindo equipes da concessionária e órgãos de emergência e segurança em um treinamento operacional de alta complexidade.

Para ampliar o alcance da conscientização, a programação ainda contou com um podcast na Faculdade UniMogi, também em Mogi Guaçu, voltado a estudantes, reforçando a importância de atitudes responsáveis no trânsito desde a formação dos futuros condutores. Mensagens incentivando a segurança dos motoristas nos Painéis de Mensagem Variável (PMVs), instalados na Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), foram exibidas ao longo de todo o mês.

Para a Renovias, iniciativas como o Maio Amarelo reforçam o compromisso da concessionária com a redução de acidentes e a construção de um trânsito mais seguro para todos.

Sobre a Renovias

A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo. O Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.