Reunião no gabinete do prefeito de Mogi Guaçu trata de avanços para o reconhecimento do município como de Interesse Turístico

Com trâmite avançado na Alesp, cidade se prepara para ampliar investimentos e fortalecer o turismo regional

Na terça-feira, 29 de julho, o prefeito de Mogi Guaçu, Rodrigo Falsetti, recebeu em seu gabinete representantes da Amitesp (Associação dos Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo) e lideranças regionais para uma reunião que discutiu os próximos passos para o reconhecimento oficial do município como Município de Interesse Turístico (MIT).

O encontro serviu para atualizar o andamento do Projeto de Lei que confere esse título a Mogi Guaçu. A proposta, de autoria do deputado estadual Rafa Zimbaldi, já passou por todas as etapas técnicas e aguarda apenas a aprovação final na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

Participaram da reunião o presidente da Amitesp, José Basílio, a diretora executiva Waldirene Ricanelo, o presidente da Região Turística Trilhos e Trilhas da Baixa Mogiana, Sebastião Zoli, o secretário de Governo de Pedreira, Alexandre Molé, o secretário de Turismo de Mogi Guaçu, Antônio Henrique Corsi, a assessora de turismo da cidade, Aline Marques, e a assessora de imprensa da Amitesp, Corina.

Durante o encontro, foram discutidos os benefícios diretos que o título trará à cidade, como acesso a recursos estaduais exclusivos para infraestrutura turística, promoção cultural, capacitação de mão de obra, eventos e valorização dos atrativos locais.