Revelação aplica goleada histórica em Jaguariúna pelo Municipal de Futsal

Rodada das Taças Ouro e Prata teve 108 gols em 14 partidas no fim de semana

O Campeonato Amador de Futsal 2025 de Jaguariúna teve mais uma rodada eletrizante neste fim de semana, com destaque para a impressionante goleada do time Revelação sobre o E.C. Lyon Futsal, pelo placar de 21 a 0, na disputa da Taça Ouro. A competição é promovida pela Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer e movimenta dezenas de equipes da cidade.

No total, foram 108 gols marcados em 14 jogos, realizados nos ginásios do Azulão e da Roseira de Baixo, pelas Taças Ouro e Prata. A rodada mostrou equilíbrio em alguns confrontos e superioridade em outros, demonstrando a diversidade técnica das equipes participantes.

🏆 Confira os resultados da rodada:

🔸 Taça Ouro – Ginásio do Azulão

Família Planalto 3 x 4 Roma Futsal

Beira Rio 3 x 6 Olímpico

Revelação 21 x 0 E.C. Lyon Futsal

Planalto 3 x 3 Sudeste

🔹 Taça Prata – Ginásio do Azulão

Ousados FC 3 x 3 Milan Futsal

Família RDB 2 x 3 Vila São José

Império 1 x 1 Juventude B.D.C

Europa Ferraz 2 x 3 Roseira de Baixo

São Cristóvão FC 10 x 2 Falcões FC

Ajax 5 x 2 Resenha

🔸 Taça Prata – Roseira de Baixo

Portugal FCC 1 x 7 Cruzeiro

Aliança JR 0 x 7 Cascavél

Ponte Preta Futsal 2 x 3 Los Parças

Peralta 6 x 2 Madrid

A competição segue com novas rodadas nas próximas semanas, levando emoção às quadras e promovendo o futsal como ferramenta de lazer, integração e esporte em Jaguariúna.

Foto: Diego Monarin