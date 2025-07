Rincão e Figueirense fazem a grande final do 21º Campeonato Municipal de Futebol Amador neste sábado

A emoção do futebol chega ao momento mais eletrizante neste sábado, 26 de julho. O Estádio Municipal José Ferreira Neto recebe um duelo entre Rincão e Figueirense, duas equipes fortes e determinadas que vêm se destacando desde o início da competição. A decisão começa às 15h, com o título máximo do 21º Campeonato Municipal de Futebol Amador em jogo.

A vaga na final foi conquistada com muito esforço. O Rincão venceu o Alagoas por 1 a 0, em um jogo tenso e equilibrado. Já o Figueirense superou o tricampeão Paulista por 3 a 1, em uma das partidas mais intensas do campeonato.

Diego Roberto Suate, o Coruja, responsável pelo Rincão, destacou a solidez do time: “Temos um grupo experiente, com jogadores que já sabem o que é decidir campeonato. Chegar a mais uma final mostra a força do nosso trabalho. Vamos em busca do tricampeonato com humildade, respeito ao adversário e muita vontade. O torcedor pode esperar entrega do começo ao fim.

“Também queremos agradecer à organização do campeonato — o prefeito Ricardo, o Preto, o Esquerda, o Raimundo, que sempre está no campo ali, o Paulinho ‘Creck’, o Nado, a arbitragem e também aos nossos patrocinadores, além da comissão técnica e da diretoria do Rincão, que fazem um trabalho excepcional” disse

Pelo lado do Figueirense, o jogador Diego Henrique valorizou a evolução da equipe:“Fizemos um campeonato muito bom. Oscilamos na primeira fase, mas conseguimos fazer os ajustes certos para chegar fortes no mata-mata. Com garra, vontade e raça, conquistamos a vaga na final. Agora o foco é total. Queremos entrar para a história com esse título inédito para o Figueirense. Sabemos da força do Rincão, mas estamos preparados. Vai ser um grande jogo, decidido nos detalhes, completou.”

As inscrições para o 25º Campeonato Municipal de Futsal Adulto, categoria acima de 16 anos, estão abertas até o dia 29 de julho. Mais informações podem ser obtidas no Departamento de Esporte e Lazer. O campeonato começa no dia 8 de agosto.