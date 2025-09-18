Risco de incêndio em Campinas: Defesa Civil alerta e pede que população colabore

Foto: Carlos Bassan

População deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193 se avistar uma queimada; cenário de risco exige atenção, união de esforços e respostas rápidas

A combinação de baixa umidade do ar com a elevação das temperaturas coloca a região de Campinas em alto risco para incêndios nos próximos dias. De acordo com o Mapa de Risco de Incêndios da Defesa Civil do Estado, o nível de risco é de alerta para esta quinta-feira, 18 de setembro, e sobe para emergência (nível máximo) na sexta-feira, 19.

Equipes da Defesa Civil de Campinas estão mobilizadas e intensificando vistorias em áreas de risco, principalmente naquelas com histórico de incêndios.

“Precisamos que os moradores colaborem com o poder público, avisando o Corpo de Bombeiros pelo 193 se avistarem uma queimada”, destacou o coordenador regional e diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado.

É importante ressaltar que provocar queimadas é crime sujeito à multa (veja abaixo). “A qualidade do ar fica comprometida com as queimadas, há prejuízos para a saúde e risco para as pessoas, além de danos à fauna e à flora. Por isso, é dever não só do poder público, como de toda a sociedade, se engajar na prevenção dos incêndios”, destacou Furtado.

Previsão do tempo em Campinas

Segundo a previsão do tempo do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp, a região de Campinas terá sol entre nuvens e tempo firme nesta quinta-feira, 18 de setembro, sem registro de chuva. A umidade relativa do ar deve cair abaixo de 30% no período da tarde, e a temperatura máxima prevista é de 32°C.

Na sexta-feira, 19 de setembro, o cenário será semelhante, com sol entre nuvens e calor intenso. A máxima pode chegar a 34°C. Entre a tarde e a noite, há pequena possibilidade de pancadas de chuva isoladas, mas a umidade do ar deve novamente ficar abaixo de 30%.

Reforço de ações no Estado

Diante do agravamento do período de estiagem, a Defesa Civil do Estado de São Paulo montou, nesta semana, o Gabinete de Crise no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), no Palácio dos Bandeirantes. A ação integra a Operação SP Sem Fogo, que busca intensificar o enfrentamento às queimadas.

De acordo com o Mapa de Risco de Incêndio da Operação, a última semana do inverno de 2025 será a mais crítica da estiagem, com nível de emergência para queimadas. O cenário é marcado por altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar, principalmente nas regiões Centro-Oeste, Norte, Oeste e Noroeste do Estado.

O coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Henguel Ricardo Pereira, destacou a importância da medida: “Estamos diante de um cenário de risco que exige atenção, união de esforços e respostas rápidas. A presença integrada das instituições permite salvar vidas, proteger o meio ambiente e minimizar os prejuízos da estiagem.”



Legislação

Em Campinas, a legislação proíbe o uso de fogo para a limpeza de terrenos, e o proprietário pode ser multado caso a prática seja constatada. A multa para queimadas em terrenos é de 200 UFICs (Unidades Fiscais de Campinas), o equivalente a R$ 976,10.

A lei 16.024/20 também proíbe o uso do fogo para preparo do solo no município, inclusive para o plantio ou colheita, exceto a queima controlada para o cultivo da cana-de-açúcar. A multa é de 5.000 UFICs por hectare ou fração, cerca de R$ 24,4 mil.

Também está proibida a queima de lixo, mato ou qualquer outro material orgânico ou inorgânico na zona urbana de Campinas. Nesse caso, a penalidade varia de 200 a 1.000 UFICs, entre R$ 976,10 e R$ 4.880,50.

Emergência

Ao avistar uma queimada, entre em contato com o Corpo de Bombeiros pelo 193. Em caso de soltura de balões, por ser crime, a Polícia Militar deve ser acionada pelo 190, ou a Guarda Municipal pelo 153.

A Defesa Civil publica todos os alertas recebidos no site https://www.campinas.sp.gov.br/sites/campinasresiliente

O Mapa de Risco de Incêndios pode ser acessado pelo link https://www.defesacivil.sp.gov.br/nge/incendio.html