Roda da Inclusão celebra nove anos de luta por acessibilidade e direitos das pessoas com deficiência em Mogi Guaçu

Mogi Guaçu vai receber mais uma edição do evento Roda da Inclusão, que chega ao seu 9º ano consecutivo. Com entrada gratuita, o evento é aberto ao público em geral, e será realizado nesta sexta-feira, 19 de setembro, das 9h às 11h30, na sede do Fundo Social de Solidariedade, que fica na Rua Antonina, 9, no Jardim Ypê II. No local, o público poderá conferir a exposição Nós Podemos Mais.

Com o tema Acessibilidade, Inclusão e Direitos das Pessoas com Deficiência, o evento tem como intuito promover reflexões, debates e ações voltadas à acessibilidade, inclusão e os direitos das pessoas com deficiência (PCDs). Nessa edição, o Roda da Inclusão vai contar com a presença do secretário executivo da Secretaria da Pessoa com Deficiência de São Paulo, João Manoel Scudeler de Barros, além de autoridades, profissionais da área, pessoas com deficiência, familiares e a comunidade em geral.

Idealizado pela advogada, palestrante, ativista pela causa e pessoa com deficiência, Mariana Meneghel, o Roda da Inclusão nasceu com o propósito de dar voz às demandas da comunidade PCD local, promover visibilidade para as pautas de acessibilidade e fomentar políticas públicas mais eficazes. “O encontro será mais um movimento coletivo de empatia, respeito e transformação social. Cada ano representa uma conquista, mas também um lembrete de que ainda temos muito a avançar”, disse.

Ela explicou que a data escolhida para a realização do evento faz alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, que, no Brasil, é celebrado no dia 21 de setembro. “Este marco é parte da campanha Setembro Verde, que visa ampliar a conscientização da sociedade sobre a importância da inclusão plena das pessoas com deficiência em todos os espaços sociais”, ressaltou.

Com uma programação que inclui palestras, rodas de conversa, apresentações culturais e participação de especialistas, o evento se consolida como um espaço democrático e acolhedor, no qual experiências são compartilhadas e pontes são construídas entre diferentes setores da sociedade. “Em 2025, temos a expectativa que a edição reúna um número ainda maior de participantes, fortalecendo o compromisso de Mogi Guaçu com a inclusão e a equidade”, finalizou.

Programação

9h – Café da manhã

9h30 – Abertura com Mari Meneghel e participação assíncrona de Carla Maia (PDC, jornalista e paratleta)

10h – Participação da paratleta Carol Roncatto

10h30 – Angélica Colombo (teatro inclusivo)

11h – Ligia Franco (exposição Nós Podemos Mais)

11h30 – Tour pela exposição e término do evento

Roda da Inclusão

Tema: Acessibilidade, Inclusão e Direitos das Pessoas com Deficiência (em alusão ao Setembro Verde)

Data: 19 de setembro

Local: Fundo Social de Solidariedade de Mogi Guaçu

Endereço: Rua Antonina, 9, no Jardim Ypê II.