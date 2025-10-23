RODADA CHEIA PROMETE GRANDES DUELOS NO MUNICIPAL DE FUTSAL DE JAGUARIÚNA

Foto: Talles Ricardo Farias Peniche (Peniche Fotografias)

O Campeonato Municipal de Futsal Amador de Jaguariúna, que movimenta as Taças Prata e Ouro, promete um fim de semana repleto de emoções e muitos gols. Serão 14 partidas programadas, com início nesta sexta-feira (24) e encerramento no domingo (26), no Ginásio do Azulão.

A bola começa a rolar na sexta, com três confrontos pela Taça Prata. Portugal FCC e Falcões FC abrem a rodada às 20h, seguidos por Ousados FC x MAC, às 21h, e Beira Rio B x Vila São José, às 22h.

O sábado será de casa cheia no Azulão, com nove partidas consecutivas também válidas pela Taça Prata. A partir das 13h, o público acompanhará duelos equilibrados entre Juventude BC x Olímpico JR, Resenha x Los Parças, Cruzeiro x Madrid, Europa Ferraz x Ajax, Império x Milan Futsal, e fechando a tarde, Família RB x Expressinho.

No domingo, a programação começa cedo. Pela Taça Ouro, os jogos iniciam às 8h com Família Planalto x EC Lyon Futsal, seguidos por Revelação x Beira Rio (9h), Sudeste x Roma Futsal (10h) e Olímpico x Planalto (11h). Já pela Taça Prata, o duelo entre São Cristóvão FC e Rataiada Futsal encerra a rodada às 12h.