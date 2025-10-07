Rodada de Negócios da ACIC deve reunir mais de 200 empresários em Campinas

Evento integra a Semana de Negócios e Empreendedorismo e ganha relevância diante do avanço dos MEIs na região

Campinas, outubro de 2025 – Com o prazo de inscrição se encerrando no próximo dia 27 de outubro, a Rodada de Negócios da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC) deve reunir mais de 200 empresários de diferentes setores no dia 31 de outubro, no Pátio Ferroviário de Campinas.

O encontro é uma das principais atividades da Semana de Negócios e Empreendedorismo (SNE 2025), iniciativa realizada em parceria pela ACIC e a Prefeitura de Campinas, com apoio do Ministério do Empreendedorismo.

Não por coincidência, é um evento que acontece em um cenário de forte expansão do empreendedorismo individual. Segundo dados recentes da Receita Federal, entre setembro de 2024 e setembro de 2025, a Região Metropolitana de Campinas registrou 341.432 microempreendedores individuais (MEIs) ativos, sendo 130.571 apenas em Campinas.

No Estado de São Paulo, foram 1.327.529 novos registros, número que supera a abertura de empresas convencionais — reflexo do papel crescente dos pequenos negócios na economia regional.

“A rodada de negócios tem um formato de sucesso já consolidado pelo programa AC Networking. Nele, os participantes mudam de mesa e interagem com novos grupos, ampliando as oportunidades de parcerias, novos clientes e fornecedores”, destaca a presidente da ACIC, Nina Bertelli.

Conexões que aceleram resultados

Em formato dinâmico e acelerado, a Rodada de Negócios da ACIC contará com mais de 20 mesas simultâneas, reunindo grupos de oito a dez empresários. Cada participante terá 40 segundos para apresentar seu pitch de vendas e dois minutos para troca de contatos.

A metodologia permite que, em apenas quatro horas, cada empresário crie dezenas de novas conexões comerciais, em um ritmo impossível de alcançar no dia a dia.

SNE 2025: Mudando o Jogo

Com o tema “Mudando o Jogo”, a SNE 2025 busca conectar empreendedores, lojistas e toda a cadeia do varejo a especialistas, fomentando o debate sobre inovação e o futuro dos negócios em painéis e debates com entrada franca (mediante inscrição prévia).

Já a participação na Rodada de Negócios requer investimento de R$ 100,00. As inscrições devem ser feitas até 27 de outubro, pelo Sympla – SNE 2025.

Crédito Divulgação ACIC