ROMU apreende mais de 3 mil porções de drogas em Artur Nogueira

Operação no bairro Bom Jardim resultou na apreensão de cocaína, maconha, drogas sintéticas, dinheiro, celulares e materiais usados no tráfico

A Ronda Ostensiva Municipal da Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira apreendeu mais de 3 mil porções de drogas durante uma operação realizada nesta sexta-feira (22), no bairro Bom Jardim. A ação é considerada uma das maiores apreensões recentes registradas pela corporação no município.

Segundo a GCM, as equipes realizavam patrulhamento quando perceberam movimentação suspeita em frente a uma residência já conhecida por denúncias relacionadas ao tráfico de drogas. Os agentes visualizaram um jovem entregando algo para um rapaz acompanhado de um motociclista.

Ao notar a presença das viaturas, o suspeito entrou rapidamente no imóvel, enquanto os ocupantes da moto deixaram o local. A dupla foi abordada pouco depois nas proximidades de uma praça do bairro. Durante revista pessoal, os guardas encontraram com o passageiro um invólucro contendo cocaína. Ele afirmou aos agentes que havia acabado de adquirir a droga no endereço monitorado.

Com apoio de outras equipes, os agentes retornaram à residência suspeita. No quarto do jovem, foram localizados uma balança de precisão, porções de cocaína, tabletes de maconha, porções da chamada flor de maconha e materiais utilizados para embalar entorpecentes.

Na sequência, os guardas seguiram até outro imóvel no Bom Jardim, onde encontraram uma grande quantidade de drogas escondidas dentro de um guarda-roupa. Também foram apreendidos dinheiro em espécie, embalagens plásticas utilizadas no tráfico e um simulacro de arma de fogo.

Ao todo, a operação resultou na apreensão de 3.279 porções de cocaína, além de porções maiores de cocaína e maconha, unidades da droga conhecida como dry, celulares, balanças de precisão e materiais usados para armazenamento e comercialização dos entorpecentes.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial e o caso segue sob investigação.

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