Romu prende homem por violência doméstica após ameaças contra a própria mãe em Artur Nogueira

Suspeito foi detido na terça-feira após causar danos na residência e ameaçar familiar

A equipe da Ronda Ostensiva Municipal de Artur Nogueira prendeu um homem em flagrante por violência doméstica na terça-feira, dia 28 de abril. A ocorrência foi registrada após denúncia de ameaças dentro de uma residência no município.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, o indivíduo estava bastante alterado e foi contido pelos agentes. No local, a mãe do suspeito relatou que havia sido ameaçada pelo filho, que também causou danos materiais, quebrando móveis como guarda-roupa e geladeira.

Diante da situação, o homem foi conduzido ao plantão policial, onde os fatos foram apresentados à autoridade de plantão. Após análise, foi determinada a prisão em flagrante pelos crimes de ameaça, injúria e dano.

O indivíduo permaneceu à disposição da Justiça.

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