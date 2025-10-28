Rota Mogiana vai modernizar rodovias e impulsionar o interior paulista

Projeto prevê mais de R$ 8 bilhões em investimentos, com faixas adicionais entre Campinas e Mogi Guaçu e duplicações em diversas regiões

O Governo de São Paulo publicou nesta sexta-feira (24) o edital da nova Rota Mogiana, projeto que vai modernizar mais de 500 quilômetros de rodovias no interior paulista, com R$ 8,9 bilhões em investimentos e foco na fluidez do tráfego, segurança viária e integração econômica entre municípios estratégicos. O leilão está agendado para o dia 27 de fevereiro de 2026, na sede da B3, na capital.

As intervenções abrangem duplicações, faixas adicionais, passarelas, pontos de ônibus, dispositivos de acesso e marginais, beneficiando diretamente cidades como Campinas, Holambra, Artur Nogueira, Santo Antônio de Posse, Cosmópolis, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Águaí, São João da Boa Vista, Espírito Santo do Pinhal, Casa Branca, São José do Rio Pardo, Mococa, Cajuru, entre outras.

O projeto inclui a duplicação de 217 km de rodovias, 138 km de terceiras faixas, 96 km de marginais e 151 dispositivos de acesso. Além disso, serão construídas 59 novas passarelas e adequados ou implantados 135 pontos de ônibus. Águas da Prata também será contemplada com a construção de um novo contorno viário, retirando o tráfego pesado do centro da cidade.

Destaque para o trecho Campinas–Mogi Guaçu

Um dos pontos mais aguardados do projeto é a implantação de faixas adicionais entre Campinas e Mogi Guaçu, um dos corredores mais movimentados da região. A ampliação da capacidade nesse trecho vai melhorar a segurança, reduzir o tempo de deslocamento e facilitar o escoamento da produção agrícola e industrial.

O secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, ressaltou a importância do projeto: “A Rota Mogiana é estruturante para o interior. Ela amplia a integração regional, estimula a geração de empregos e melhora a competitividade das cadeias produtivas”, afirmou.

A Rota Mogiana faz parte do SP pra Toda Obra, o maior programa rodoviário da história do Estado de São Paulo, com mais de R$ 30 bilhões em investimentos e 1.500 obras em andamento ao longo de 22 mil quilômetros de rodovias públicas e concedidas.