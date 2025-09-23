Sabores inéditos: 9 restaurantes estreiam na 22ª Campinas Restaurant Week

Inspirado na Itália, principal festival gastronômico do país traz novos nomes e preços fixos de menus completos a partir de R$ 54,90.

O principal festival gastronômico do Brasil chega a Campinas com novos protagonistas. Nove restaurantes participam pela primeira vez da 22ª Campinas Restaurant Week, e trazem frescor e diversidade para o evento. Entre os estreantes estão Alvear, Boteco Vidottinho (Cambuí e Parque das Bandeiras), Café Container, Domuus Campinas, Madeira e Cobre Café, Moon Bar e Lounge, Nextdoor e Ninetto Trattoria.

Realizado de 12 de setembro a 12 de outubro, o festival deste ano tem como tema “Uma Volta pela Itália” e convida o público para uma verdadeira viagem gastronômica pela tradição italiana com toques autorais. Cada estreante preparou menus completos e exclusivos (entrada, prato principal e sobremesa) em diferentes categorias (Tradicional, Plus e Premium), com preços fixos a partir de R$ 54,90.

“Os estreantes trazem o frescor que todo festival precisa. Eles têm liberdade para imprimir identidade aos pratos e, ao mesmo tempo, dialogar com o tema italiano. O resultado são menus criativos, que mesclam tradição e inovação, perfeitos para quem busca experiências inéditas”, afirma o idealizador da Brasil Restaurant Week, Fernando Reis.

Além de movimentar a cena gastronômica, o festival mantém seu compromisso social: os clientes são convidados a acrescentar R$ 2,00 ao valor do menu para apoiar a Casa Ronald McDonald Campinas, que atende crianças e adolescentes em tratamento oncológico.

Conheça abaixo os destaques de cada estreante:

Alvear

Nhoque envolto em um delicado creme de queijo.

Créditos de foto: Divulgação Alvear / Campinas Restaurant Week

Boteco Vidottinho – Cambuí e Parque das Bandeiras

Parmegiana de carne com fritas e arroz branco.

Créditos de foto: Divulgação Boteco Viddotinho / Campinas Restaurant Week

Café Container

Escalope de Mignon ao molho de cogumelos com Fetucinne na manteiga com papoula

Créditos de foto: Divulgação Café Cointainer / Campinas Restaurant Week

Domuus Campinas

Filet Mignon alto ao molho mostarda cremoso acompanhado de Fettuccine artesanal.

Créditos de foto: Divulgação Domuus / Campinas Restaurant Week

Madeira e Cobre Café

Risoto de Mignon em cubos Com cebola caramelizada e um toque de café.

Créditos de foto: Divulgação Madeira e Cobre Café / Campinas Restaurant Week

Moon Bar e Lounge

Risoto de Polvo Arroz arbóreo, queijo parmesão, polvo gratinado e cebolete.

Créditos de foto: Divulgação Moon Bar e Lounge / Campinas Restaurant Week

Nextdoor

Releitura do clássico tiramisù com creme de cupuaçu, biscoito embebido em matchá e finalização com praliné de castanha de baru.

Créditos de foto: Divulgação Nextdoor / Campinas Restaurant Week

Ninetto Trattoria

Risoto de filé mignon, com molho roti e abobrinha.

Créditos de foto: Divulgação Ninetto Trattoria / Campinas Restaurant Week

Confira todos os restaurantes participantes, menus e informações de cada casa no site www.restaurantweek.com.br | @restaurantweekbrasil

Sobre a Restaurant Week

Presente em mais de 20 cidades brasileiras, a Brasil Restaurant Week é, há 18 anos, um dos maiores e mais aguardados festivais gastronômicos do país. Com o propósito de democratizar o acesso à boa gastronomia e valorizar o trabalho de chefs e restaurantes, o evento movimenta o setor em períodos estratégicos para contribuir para o fortalecimento da cadeia gastronômica. Durante o festival, restaurantes selecionados criam menus especiais com entrada, prato principal e sobremesa a preços fixos, sempre inspirados por um tema. Além de proporcionar experiências únicas ao público, a iniciativa estimula a inovação, a fidelização de clientes e o aumento de fluxo nas casas participantes, consolidando-se como uma plataforma de visibilidade e crescimento para o setor.