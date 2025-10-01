Saean anuncia serviços exclusivos via WhatsApp e mudança no horário de atendimento

Serviços como segunda via de boleto, religação de água e atualização cadastral passam a ser feitos apenas por WhatsApp; atendimento presencial agora é das 8h às 16h

O Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) modernizou ainda mais atendimento para trazer comodidade aos moradores. A partir desta semana, alguns serviços devem ser solicitados exclusivamente via WhatsApp pelo número (19) 99670-9508, sem necessidade de deslocamento até a unidade.

Entre os serviços que passam a ser feitos apenas via WhatsApp estão: segunda via de boleto, religação de água, atualização cadastral, emissão de Certidão Negativa de Débito (CND) e corte final. Vale destacar que o atendimento pelo WhatsApp é realizado somente por mensagens, não sendo aceitas ligações.

Além disso, o horário de atendimento presencial da autarquia foi atualizado. O setor agora funciona das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira, no prédio localizado na Rua Dez de Abril, 844 – Santa Rosa.

A presidente do Saean Gabriela Montoya ressalta que a medida reforça a praticidade do atendimento. “Nosso objetivo é facilitar a vida do usuário, oferecendo mais agilidade e comodidade no acesso a esses serviços”, afirmou.

Já os demais atendimentos permanecem sendo realizados presencialmente, como divisão de ramal, parcelamentos, protocolo de revisão de consumo, entre outros.

Mais informações podem ser consultadas no site oficial: www.saean.sp.gov.br.