Saean orienta sobre uso de água de reuso durante período de estiagem

Autarquia reforça que água tratada deve ser preservada para consumo humano; reuso é alternativa sustentável para tarefas domésticas

O Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) orienta a população sobre a importância de diferenciar a água tratada da água de reuso, especialmente durante o período de estiagem. Enquanto a água tratada deve ser destinada exclusivamente ao consumo humano, o reuso é permitido e pode ser uma alternativa viável para atividades do dia a dia.

Segundo a autarquia, a água tratada – aquela que chega pelas torneiras após passar por todo o processo de captação e tratamento – não pode ser utilizada para lavar calçadas, veículos, regar jardins ou outras atividades dessa natureza, mesmo em pequenas quantidades. Nessas situações, o recomendado é utilizar água de reuso, como a proveniente da chuva ou do enxágue da máquina de lavar roupas.

Em caso de fiscalização, basta comprovar que a água utilizada é de reuso para não haver autuação. A prática, além de estar dentro das regras, contribui para a preservação dos mananciais e ajuda a manter o equilíbrio do abastecimento em toda a cidade.